Rıhtım: Sayı 43

ANLATI
Bir Kadın ve Bir Adam – Aslı Raufoğlu
ARAŞTIRMA
Abdülmecid Efendi Köşkü – Onur Kelpetin
FOTOKAYE
Yok Oluş – Cemile Tarhan
KİTAP
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KÖŞE
Bir Gün Bitecek – Cemile Tarhan
Neyse Ki Çözüldü – Serkan Üstündağ
ÖYKÜ
Onsuz Olmaz – Sevgi Ünal
Makineli Hayat – Nusret Üskül
Mavi Olsun Alacağın Kasket – Çağla Uzuner
ŞİİR
Hasankeyf – Cemile Tarhan
İpek Böceği – Işın Erenoğlu Üstündağ
Yer Çekimi – Y. Canberk Tan
DEMLİK
Ağır – Canan Tümen
Çivit Mavisi – Tan Doğan
Elma Şekeri, Ahtapot ve Elma Ağacı – Işıl Hız Çetin
Ey Koca Sultan– Ömer Yarar
Google Anneleri – Esra Erk
Grev – Aydın Bozkurt
Günaşırı Duygular – Seda Vural
İnkar – Esra Saltık
Kahvaltı Gibisi – Umut Kaygısız
Muhayyile – Hüdanur Yıldırım
Ses Uçları – Rıdvan Uçar
Turuncuya Boyananlar – Orçun Yalçın
Waltz – Kerem Yılmaz
Yanlış Doğrular – Ulviye Tabak
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44. Sayı için ‘Tohum’ temalı yazılarınızı 9 Şubat’a kadar demlik@rihtimdergi.com adresine gönderebilirsiniz. Bu tarihten sonra gönderilen yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.
(Kabul edilen türler: Öykü, deneme, şiir)
Kapak Çizimi: Rıfat Abdik
Düzenleme: Damla Abdik