Rıhtım: Sayı 43

ANLATI

Bir Kadın ve Bir Adam – Aslı Raufoğlu

ARAŞTIRMA

Abdülmecid Efendi Köşkü – Onur Kelpetin

FOTOKAYE

Yok Oluş – Cemile Tarhan

KİTAP

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KÖŞE

Bir Gün Bitecek – Cemile Tarhan

Neyse Ki Çözüldü – Serkan Üstündağ

ÖYKÜ

Onsuz Olmaz – Sevgi Ünal

Makineli Hayat – Nusret Üskül

Mavi Olsun Alacağın Kasket – Çağla Uzuner



ŞİİR

Hasankeyf – Cemile Tarhan

İpek Böceği – Işın Erenoğlu Üstündağ

Yer Çekimi – Y. Canberk Tan

DEMLİK

Ağır – Canan Tümen

Çivit Mavisi – Tan Doğan

Elma Şekeri, Ahtapot ve Elma Ağacı – Işıl Hız Çetin

Ey Koca Sultan– Ömer Yarar

Google Anneleri – Esra Erk

Grev – Aydın Bozkurt

Günaşırı Duygular – Seda Vural

İnkar – Esra Saltık

Kahvaltı Gibisi – Umut Kaygısız

Muhayyile – Hüdanur Yıldırım

Ses Uçları – Rıdvan Uçar

Turuncuya Boyananlar – Orçun Yalçın

Waltz – Kerem Yılmaz

Yanlış Doğrular – Ulviye Tabak

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44. Sayı için ‘Tohum’ temalı yazılarınızı 9 Şubat’a kadar demlik@rihtimdergi.com adresine gönderebilirsiniz. Bu tarihten sonra gönderilen yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.

(Kabul edilen türler: Öykü, deneme, şiir)

Kapak Çizimi: Rıfat Abdik

Düzenleme: Damla Abdik