Rıhtım: Sayı 42

Dergimizin 42. sayısı ile karşınızdayız. Krizsiz günler ve iyi okumalar dileriz.
Kapak Çizimi: Pınar Balabanoğlu
ARZULAR ŞELALE
Tomris Uyar – Aslı Raufoğlu
KİTAP
Kaos: Mahşer – Yağmur Demir
KÖŞE
Kriz ile Yönetim – Serkan Üstündağ
ÖYKÜ
İnşallah Babam Gibi Olurum – Sevgi Ünal
Elveda Evim – Serdar Şen
İnsan Gibi – Nusret Üskül
ŞİİR
Gılgamış ve Kaf Dağı – Işın Erenoğlu Üstündağ
Tomurcuk – Y. Canberk Tan
DEMLİK
Bir Mevsimde Kaç Yürek Var – İsmail Aslanhatun
Bizim Köyde Bir Neziha Vardı – Barış Kösem
Bu Son Gece – Murat Yağmur
Gurbet Kuşu – Selim Safkan
Gümüş Renkli Balık – Umut Kaygısız
Hipnoz – Seda Vural
Metruk Bir Hâl – Fatih Recep Bozdağ
Muhtelif Aşk – Yağmur Birgül
Nil – Çağrı Öztürk
Odam Fanusa Benzer – Serhat Ölçer
Sorgular ve Sargılar – Tayyibe Nur Günay
Şehirden Kaçmak – Mehmet Tunç
Unutamazsın – Hüdanur Yıldırım
Unutmak – Kemal Macar
Yaşamak – Nazım Köyce
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43. Sayı için ‘Grev’ temalı yazılarınızı 29 Kasım’a kadar demlik@rihtimdergi.com adresine gönderebilirsiniz. Bu tarihten sonra gönderilen yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.
(Kabul edilen türler: Öykü, deneme, şiir)