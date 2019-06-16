Rıhtım: Sayı 42

Dergimizin 42. sayısı ile karşınızdayız. Krizsiz günler ve iyi okumalar dileriz.

Kapak Çizimi: Pınar Balabanoğlu

ARZULAR ŞELALE

Tomris Uyar – Aslı Raufoğlu

KİTAP

Kaos: Mahşer – Yağmur Demir

KÖŞE

Kriz ile Yönetim – Serkan Üstündağ

ÖYKÜ

İnşallah Babam Gibi Olurum – Sevgi Ünal

Elveda Evim – Serdar Şen

İnsan Gibi – Nusret Üskül

ŞİİR

Gılgamış ve Kaf Dağı – Işın Erenoğlu Üstündağ

Tomurcuk – Y. Canberk Tan

DEMLİK

Bir Mevsimde Kaç Yürek Var – İsmail Aslanhatun

Bizim Köyde Bir Neziha Vardı – Barış Kösem

Bu Son Gece – Murat Yağmur

Gurbet Kuşu – Selim Safkan

Gümüş Renkli Balık – Umut Kaygısız

Hipnoz – Seda Vural

Metruk Bir Hâl – Fatih Recep Bozdağ

Muhtelif Aşk – Yağmur Birgül

Nil – Çağrı Öztürk

Odam Fanusa Benzer – Serhat Ölçer

Sorgular ve Sargılar – Tayyibe Nur Günay

Şehirden Kaçmak – Mehmet Tunç

Unutamazsın – Hüdanur Yıldırım

Unutmak – Kemal Macar

Yaşamak – Nazım Köyce



—

43. Sayı için ‘Grev’ temalı yazılarınızı 29 Kasım’a kadar demlik@rihtimdergi.com adresine gönderebilirsiniz. Bu tarihten sonra gönderilen yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.

(Kabul edilen türler: Öykü, deneme, şiir)