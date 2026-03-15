Rıhtım: Sayı 70

Çatlak bazen bir kırılmanın izi, bazen de içeride saklanan şeylerin ilk sızıntısıdır. Üzeri ne kadar sıvanırsa sıvansın bazı çatlaklar düzelmez. Bir süre gizlenir her şey, her şey kusursuz sanılır. Çatlakların büyüyüp kendini var eden duvarı yıkması için gereken küçük darbeler, sıvanmasıyla başlar: Nehir elbet bir gün denize ulaşır.

Rıhtım dergisi, çatlaklardan sızan 70. sayısı ile sizlerle.

ANLATI

Var mıydı(k)? – Canan Tümen

DENEME

Umudun Öyküsü – Canan Tümen



KİTAP İNCELEMELERİ

Tuhaf Kütüphane – Yağmur Damla Demir

KÖŞE

Anne Oldum Ben – Deniz Demir Yiğit

Bir Şairin Evi Satılıksa – Cemile Tarhan

Dandikleşmeme Tedbirleri – Serkan Üstündağ

KÜÇÜREK

Sahte – Canan Tümen

ÖYKÜ

Çul Çaput – Çağla Uzuner

ŞİİR

Geçecek – Y. Canberk Tan

İki Ayrı Suskunluk – Gizem Şimal Başar

Ölüme Dair – Canan Tümen

Zaman Kamburu – Cemile Tarhan

—

71. Sayı teması: ‘İhtiyar’