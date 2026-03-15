Rıhtım: Sayı 70

Çatlak bazen bir kırılmanın izi, bazen de içeride saklanan şeylerin ilk sızıntısıdır. Üzeri ne kadar sıvanırsa sıvansın bazı çatlaklar düzelmez. Bir süre gizlenir her şey, her şey kusursuz sanılır. Çatlakların büyüyüp kendini var eden duvarı yıkması için gereken küçük darbeler, sıvanmasıyla başlar: Nehir elbet bir gün denize ulaşır.
Rıhtım dergisi, çatlaklardan sızan 70. sayısı ile sizlerle.
ANLATI
Var mıydı(k)? – Canan Tümen
DENEME
Umudun Öyküsü – Canan Tümen
KİTAP İNCELEMELERİ
Tuhaf Kütüphane – Yağmur Damla Demir
KÖŞE
Anne Oldum Ben – Deniz Demir Yiğit
Bir Şairin Evi Satılıksa – Cemile Tarhan
Dandikleşmeme Tedbirleri – Serkan Üstündağ
KÜÇÜREK
Sahte – Canan Tümen
ÖYKÜ
Çul Çaput – Çağla Uzuner
ŞİİR
Geçecek – Y. Canberk Tan
İki Ayrı Suskunluk – Gizem Şimal Başar
Ölüme Dair – Canan Tümen
Zaman Kamburu – Cemile Tarhan
71. Sayı teması: ‘İhtiyar’