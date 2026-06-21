Rıhtım: Sayı 71

Nereye çıktığı bilinmez bir yolu bastonlarla aşmaya çalıştığımız bu arafta, kaynağı belirsiz bir ışık aydınlatıyor geceyi. Belki son hızla gelip çarpacak olan aracın farı, belki de çıkmaz bir sokağın lambası… Biri düşene kadar yürüyecek ihtiyarlar, sonrası domino taşı.

“Delilik yer çekimi gibidir; sadece hafifçe itmek yeterlidir.”

Rıhtım dergisi, 71. sayısı ile sizlerle.

KİTAP

Dünyanın Kıyısındaki Kafe – Yağmur Damla Demir

KÖŞE

Anlaşılmak – Cemile Tarhan

Bütün Dünya Bir Sahneydi – Deniz Demir Yiğit

Sandaletlerimizdeki Kumlar – Serkan Üstündağ

KÜÇÜREK

Matruşka – Canan Tümen

ÖYKÜ

Varmak – Canan Tümen

ŞİİR

Dilek – Canan Tümen

Geceler ve – Cemile Tarhan

Görünmez – Yusuf Özdemir

Meridyen – Y. Canberk Tan

Tam İstediğin Gibi – Aslı Yetkinköle

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72. Sayı teması: ‘Enkaz’