Rıhtım: Sayı 71

Nereye çıktığı bilinmez bir yolu bastonlarla aşmaya çalıştığımız bu arafta, kaynağı belirsiz bir ışık aydınlatıyor geceyi. Belki son hızla gelip çarpacak olan aracın farı, belki de çıkmaz bir sokağın lambası… Biri düşene kadar yürüyecek ihtiyarlar, sonrası domino taşı.
“Delilik yer çekimi gibidir; sadece hafifçe itmek yeterlidir.”
Rıhtım dergisi, 71. sayısı ile sizlerle.
KİTAP
Dünyanın Kıyısındaki Kafe – Yağmur Damla Demir
KÖŞE
Anlaşılmak – Cemile Tarhan
Bütün Dünya Bir Sahneydi – Deniz Demir Yiğit
Sandaletlerimizdeki Kumlar – Serkan Üstündağ
KÜÇÜREK
Matruşka – Canan Tümen
ÖYKÜ
Varmak – Canan Tümen
ŞİİR
Dilek – Canan Tümen
Geceler ve – Cemile Tarhan
Görünmez – Yusuf Özdemir
Meridyen – Y. Canberk Tan
Tam İstediğin Gibi – Aslı Yetkinköle
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72. Sayı teması: ‘Enkaz’