Rıhtım: Sayı 44

ARAŞTIRMA
Halide Edip Adıvar – Aslı Raufoğlu
FOTOĞRAF
Resmi-Mekan – Neslihan Sağır Çetin
KİTAP
Der Verlorene – Yağmur Demir
KÖŞE
Bizden Ne Saklıyorsunuz – Serkan Üstündağ
ÖYKÜ
Dipte – Sevgi Ünal
Makineli Hayat – Nusret Üskül
ŞİİR
Aynalı Zindan – Ferhat Nehir
İçsel – Cemile Tarhan
Koskoca Bir Ömür – Y. Canberk Tan
Zehir – Işın Erenoğlu Üstündağ
DEMLİK
Akış – Aleyna Çam
Ben Gidemem – Akın Pınarbaşı
Bulantı – Osman Yasin Baştuğ
Cam Şişe – İpek Sözen
Eksik Yapbozun Tahmini Parçaları – Musab Karagülle
Habil’in Tohumluğu – Enes Dündar
İnfiale Meyyal Duygular – Furkan Güreci
Kansersin – Ali Demir
Kırık Kabuk – Sümeyye Evcili
Kırmızı Evrende – Kerem Yılmaz
Neredeyim – Yılmaz Akbaş
Pogrom – Melahat Yapıcı
Rüyadan Taşan Satırlar – Alperen Arslan
Saf Aşk – Şahin Yaylak
Siyah ve Beyaz – Aleyna Tekedereli
Söğüt Saliks – Ebubekir Emre Men
Tohum – Tan Doğan
Uzaktan Kumanda – Umut Kaygısız
Üç Günlük Dünya Bir Köpeğin Gözünde – Beyza Doğan
Yaşamak Dediğimiz – Canan Tümen
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45. Sayı için ‘Fidan’ temalı yazılarınızı 12 Nisan’a kadar demlik@rihtimdergi.com adresine gönderebilirsiniz. Bu tarihten sonra gönderilen yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.
(Kabul edilen türler: Öykü, deneme, şiir)
Kapak: Pınar Balabanoğlu