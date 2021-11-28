Rıhtım: Sayı 54

KİTAP
Sırça Fanusta Yaşamak – Yağmur Demir
KÖŞE
Çeşmedeki Muhabbetler – Serkan Üstündağ
KÜÇÜREK
Ayakkabı – Canan Tümen
ÖYKÜ
Bulutlar, Yeni Dostlar ve Bir İsim Hikâyesi – Canan Tümen
ŞİİR
Aynı Yerde Değilim – Y. Canberk Tan
Elest Bezminde Tanrılar – Nusret Üskül
Güreş – Çağrı Öztürk
Palamutlar – Canan Tümen
Sır – Gizem Şimal Başar
DEMLİK
Bekleyiş – Ercan Varol
Ben Kamil – Cansu Kuyucu
Birisi ve Diğeri – Özcan Kalbinur
Dayanıyorum – Hakan Köle
Elbise – Abdullah Bıldır
Kilimanjaro Şiiri – Emre Alparslan
Kolsuz Kapı – Bilal Bayraktar
Paranoya – Sena Pekacar
Tanrı’yla Dünyada Üç Saat – Abdurrahman Uzun
Kapak: Y. Canberk Tan
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55. Sayı teması: ‘Veda’
55. sayı da dâhil olmak üzere geçici bir süreliğine Demlik bölümü için yazı kabul edilmeyecektir.
(Kabul edilen türler: Öykü, deneme, şiir)