Gömülü tufan gemisi bulunmayı bekler
Saklı bir kutsal sandık da keşfedilmeyi
Saatler usanır zaman isyan eder
İnsan bir sihirli formül çözülmeyi bekler
Bir karadelik dans eden yıldızları bekler
Umut zamanı bekler insan da umudu
Rüyalar süzülür gece gökten güzel rüyalar
Uyanınca insanı yine hüzün ve dertler sarar
Bense boğazın sularının çekileceği zamanı beklerim
Batık bir gemideki sandıkta bir mektup olmalı bana
Sabırdır fosili ve inciyi değerli kılan
Hayal ve umutlardır insanı insan yapan
Yazan: Ercan Varol
Sayı: 54