Gömülü tufan gemisi bulunmayı bekler

Saklı bir kutsal sandık da keşfedilmeyi

Saatler usanır zaman isyan eder

İnsan bir sihirli formül çözülmeyi bekler

Bir karadelik dans eden yıldızları bekler

Umut zamanı bekler insan da umudu

Rüyalar süzülür gece gökten güzel rüyalar

Uyanınca insanı yine hüzün ve dertler sarar

Bense boğazın sularının çekileceği zamanı beklerim

Batık bir gemideki sandıkta bir mektup olmalı bana

Sabırdır fosili ve inciyi değerli kılan

Hayal ve umutlardır insanı insan yapan

Yazan: Ercan Varol

Sayı: 54