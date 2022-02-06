Rıhtım: Sayı 55

KİTAP
Yerdeniz Büyücüsü – Yağmur Demir
KÖŞE
Gerekli Gereksiz Vedalar – Serkan Üstündağ
ÖYKÜ
Anne N’olur – Çağla Uzuner
Kazı – Cemile Tarhan
Sevda Dediğin – Canan Tümen
Leke – Hatice Dökmen
Temizlik İşçisinin Hayali – Serdar Şen
ŞİİR
Ağılı Ağalar, Bağlı Beğler – Nusret Üskül
Atlas – Işın Erenoğlu Üstündağ
Bitti – Çağrı Öztürk
Bulutlarca Çoğalan – Y. Canberk Tan
Doğum Günü – Çağla Uzuner
Kavanoz – Cemile Tarhan
Soygunda Hangover – Y. Canberk Tan
Kapak: Y. Canberk Tan
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56. Sayı teması: ‘Para’
56. sayı da dâhil olmak üzere geçici bir süreliğine Demlik bölümü için yazı kabul edilmeyecektir.