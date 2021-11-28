Bir adam yürür caddede

Yeni dinmiş yağmur

Rüzgârı ardında bırakmış ağaç dallarıyla

Yakar sigarasını soğuğu göğsüne hapsetmiş

Balkonundan izler öteki

Kimisi sıcak yuvasında sevgiden sarmaş dolaş

İç çekiş sesi kulaklarımda

Bir adım daha attım bugün

Aynı yerde sayıklıyorum

Aynı yerde sayıyorum adımları

Bir adam yürür caddede

Yeni sönmüş sigarası

En karanlık saatleri dünyanın

Yağmur yeniden başladı

Buradan bakınca bin yıl kadar uzak

Oradan hiç yaşanmamış

Litrelerce duman kusuyorum

Yarından daha değerli her liram

Yaprak kımıldamıyor kimi zaman

Piyano tuşları havada asılı

Her düşüş acı bir hatıra

Parmaklarım kusmayı bekliyor üstünüze

Yağmur başladı yine

Bir adam söner caddede

Otobüsler taşıyıcıdır

Götürmez hiçbir yere

Bir adım daha attım bugün

Geçmişime uzanıyorum

En karanlık saatleri dünyanın

Güneşi ardında bırakmış

Uyuyakalıyorum

Aynı yerde değilim

Oradan bakınca bin yıl kadar uzak

Buradan bakamıyorum

Yağmur suları taşıyorum gökyüzüne

Aynı yerde sayıklıyorum

Tekrar tekrar tekerrür

Yeni dinmiş yağmur

Bir adam caddede yürür

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