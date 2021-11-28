Bir adam yürür caddede
Yeni dinmiş yağmur
Rüzgârı ardında bırakmış ağaç dallarıyla
Yakar sigarasını soğuğu göğsüne hapsetmiş
Balkonundan izler öteki
Kimisi sıcak yuvasında sevgiden sarmaş dolaş
İç çekiş sesi kulaklarımda
Bir adım daha attım bugün
Aynı yerde sayıklıyorum
Aynı yerde sayıyorum adımları
Bir adam yürür caddede
Yeni sönmüş sigarası
En karanlık saatleri dünyanın
Yağmur yeniden başladı
Buradan bakınca bin yıl kadar uzak
Oradan hiç yaşanmamış
Litrelerce duman kusuyorum
Yarından daha değerli her liram
Yaprak kımıldamıyor kimi zaman
Piyano tuşları havada asılı
Her düşüş acı bir hatıra
Parmaklarım kusmayı bekliyor üstünüze
Yağmur başladı yine
Bir adam söner caddede
Otobüsler taşıyıcıdır
Götürmez hiçbir yere
Bir adım daha attım bugün
Geçmişime uzanıyorum
En karanlık saatleri dünyanın
Güneşi ardında bırakmış
Uyuyakalıyorum
Aynı yerde değilim
Oradan bakınca bin yıl kadar uzak
Buradan bakamıyorum
Yağmur suları taşıyorum gökyüzüne
Aynı yerde sayıklıyorum
Tekrar tekrar tekerrür
Yeni dinmiş yağmur
Bir adam caddede yürür