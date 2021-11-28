Edebi

Güreş

Çağrı Öztürk
Çağrı Öztürk

1991 yılında İstanbul'da doğdu. Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu. Şiirler, öyküler, senaryolar yazdı. Şiirleri Kafa, Ot, Yol, Rıhtım, Neyzen, Paragraf, İlkyaz gibi çeşitli edebiyat dergilerinde yayımlandı. Şiirlerini "Huzur Yalnızlıkta" adlı kitabında topladı. Öztürk'ün, "Sesi Lacivert Geliyordu" adlı kitaplaştırılmış bir de tiyatro oyunu vardır.

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