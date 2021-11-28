telefonum titriyor
nicedir çalmaz
tir tir titrer
bilmem ne bankasından
yorulmuş kibarlığıyla bir kadın
adımı telaffuz ediyor
belli ki durumlar lacivert
önce bir peşrev
doğum tarihi: gün, ay, yıl
ardından bir el ense
baba adı?
kısa bir düşünce anı
uzun bir sessizlik
ve hakim olamadığım bir gülüş
bilmem ne bankasından
çevik merakıyla kadın
adımı “hayırdır” anlamında
bir defa daha telaffuz ediyor
güreşe geri dönüyorum
ne o, neden güldüğümü soruyor
ne ben, beni ben olmaktan çıkaranın
ben, ben miyim sorusuna yanıt oluşunun
absürtlüğünü izah ediyorum
bir ödeme sözü ona yetiyor
bin ödenen bedel
nedendir, bana yetmiyor