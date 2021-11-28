telefonum titriyor

nicedir çalmaz

tir tir titrer

bilmem ne bankasından

yorulmuş kibarlığıyla bir kadın

adımı telaffuz ediyor

belli ki durumlar lacivert

önce bir peşrev

doğum tarihi: gün, ay, yıl

ardından bir el ense

baba adı?

kısa bir düşünce anı

uzun bir sessizlik

ve hakim olamadığım bir gülüş

bilmem ne bankasından

çevik merakıyla kadın

adımı “hayırdır” anlamında

bir defa daha telaffuz ediyor

güreşe geri dönüyorum

ne o, neden güldüğümü soruyor

ne ben, beni ben olmaktan çıkaranın

ben, ben miyim sorusuna yanıt oluşunun

absürtlüğünü izah ediyorum

bir ödeme sözü ona yetiyor

bin ödenen bedel

nedendir, bana yetmiyor