Elest Bezminde Tanrılar

Kimler yoktu ki elest bezminde

Nietzsche’ler Marx’lar Darwin’ler

Daha dün gibi hatırlarım

Hepimiz ordaydık

Büyük İskender Küçük İskender

Tanrı soruyor biz söylüyorduk

Hep bir ağızdan BeLa diyorduk

Kimileri pek unutkan çıktı

Münferit cephelerde savaşlar açtı

Yıldızlar gibi saçıldı

Zamana ve mekâna

Bu sefer tek bir ağızdan

La demekte direndi kimileri

Falancalar kendi tanrısını yarattı

Bazıları helva yaptım ben onu dedi

Ekseriya cebinde taşıdı

Birçokları çorbasına banıp yedi

Niceleri kendini tanrı sandı

Hey gidi!

Sönmüş yıldızların parladığı külüstür evren

Ölmüş haydutların yağmaladığı köhne cihan

Ve senin sözünde durmayan o firari tanrıların

La dediler de illa demediler

Nuh dediler de peygamber demediler

Tanrı dediler de Allah demediler