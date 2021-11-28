Elest Bezminde Tanrılar

Kimler yoktu ki elest bezminde
Nietzsche’ler Marx’lar Darwin’ler
Daha dün gibi hatırlarım
Hepimiz ordaydık
Büyük İskender Küçük İskender
Tanrı soruyor biz söylüyorduk
Hep bir ağızdan BeLa diyorduk
Kimileri pek unutkan çıktı
Münferit cephelerde savaşlar açtı
Yıldızlar gibi saçıldı
Zamana ve mekâna
Bu sefer tek bir ağızdan
La demekte direndi kimileri
Falancalar kendi tanrısını yarattı
Bazıları helva yaptım ben onu dedi
Ekseriya cebinde taşıdı
Birçokları çorbasına banıp yedi
Niceleri kendini tanrı sandı
Hey gidi!
Sönmüş yıldızların parladığı külüstür evren
Ölmüş haydutların yağmaladığı köhne cihan
Ve senin sözünde durmayan o firari tanrıların
La dediler de illa demediler
Nuh dediler de peygamber demediler
Tanrı dediler de Allah demediler