Rıhtım: Sayı 53

FOTOKAYE
Mavi Humma – Cemile Tarhan
KÖŞE
Domates mi Biber mi – Serkan Üstündağ
KÜÇÜREK
Makina –Cemile Tarhan
ÖYKÜ
İstanbul’un Derinliklerine Dalmak – Serdar Şen
Uğurlama(ma) – Canan Tümen
ŞİİR
Ayrılık Sonrası – Çağrı Öztürk
Bağlaçlara Bağlanmış Şiir – Nusret Üskül
Yarına Kaldı – Y. Canberk Tan
Yurtsuz – Cemile Tarhan
DEMLİK
Beklenmedik Misafirin Öyküsü – Südabe Ahmedli
Düşü Düşlemek – Betül Çetinay
Hüzün Hasadı – Salih Sezen
Robotlaşmış Şanslar – Ecem Akyüz
Ruhumun Terapisi – Akın Pınarbaşı
Sarartılar – Munise Senem Uçar
Siyah – Melih Çelik
Kapak: Y. Canberk Tan
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54. Sayı için ‘Saka’ temalı yazılarınızı 31 Ekim 2021’e kadar demlik@rihtimdergi.com adresine gönderebilirsiniz. Bu tarihten sonra gönderilen yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.
(Kabul edilen türler: Öykü, deneme, şiir)