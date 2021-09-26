Rıhtım: Sayı 53

FOTOKAYE

Mavi Humma – Cemile Tarhan



KÖŞE

Domates mi Biber mi – Serkan Üstündağ

KÜÇÜREK

Makina –Cemile Tarhan



ÖYKÜ

İstanbul’un Derinliklerine Dalmak – Serdar Şen

Uğurlama(ma) – Canan Tümen

ŞİİR

Ayrılık Sonrası – Çağrı Öztürk

Bağlaçlara Bağlanmış Şiir – Nusret Üskül

Yarına Kaldı – Y. Canberk Tan

Yurtsuz – Cemile Tarhan



DEMLİK

Beklenmedik Misafirin Öyküsü – Südabe Ahmedli

Düşü Düşlemek – Betül Çetinay

Hüzün Hasadı – Salih Sezen

Robotlaşmış Şanslar – Ecem Akyüz

Ruhumun Terapisi – Akın Pınarbaşı

Sarartılar – Munise Senem Uçar

Siyah – Melih Çelik





Kapak: Y. Canberk Tan

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54. Sayı için ‘Saka’ temalı yazılarınızı 31 Ekim 2021’e kadar demlik@rihtimdergi.com adresine gönderebilirsiniz. Bu tarihten sonra gönderilen yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.

(Kabul edilen türler: Öykü, deneme, şiir)