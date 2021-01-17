Rıhtım: Sayı 49

KİTAP
Tiffany’de Kahvaltı: Arayış ve Güzellik – Yağmur Demir
Üç Kilitli Sanduka (Kitap İncelemesi) – Elçin Ceylan
KÖŞE
Ağlayan Devler Kumarı – Serkan Üstündağ
Yaratıcı Yazma Üzerine – Hatice Dökmen
ÖYKÜ
Çaycı Hakkı, Yusuf ve Diğerleri – Serdar Şen
Gerçek – Canan Tümen
Rastgele – Çağla Uzuner
ŞİİR
Ben Yokum Orada – Y. Canberk Tan
Hasbihâl – Çağrı Öztürk
Kartların Kaderi – Işın Erenoğlu Üstündağ
Korona Bir Japon Markası – Nusret Üskül
Leylek – Cemile Tarhan
Mahmur – Barış Berberoğlu
DEMLİK
Dil ve Kadın – Ezgi Erdem
Ejderin Dönüşü – Erinç Durlanık
Eserinin Üzerinde İmzası Olmayan Sanatçı – Bekir Türker
Eylül Türküsü – Mevlüt Şener
Geçmez Şahın Kapısından Dirim – Canberk Kaçar
Güzün İçinden – Munise Senem Uçar
Kumar – Ferhat Yöner
Ocakbaşı – Selim Safkan
Özgürlük – Ceren Özdemir
Teselli – Kerem Yılmaz
Yılmaz Ruh – Deniz Bircan
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50. Sayı teması: Rönesans
NOT: 50. Sayı için Demlik bölümüne yazı alımı yapılmayacaktır.
Kapak: Y. Canberk Tan