Rıhtım: Sayı 48

“o günler
şimdi yabancı gibiler
bir günlük mutluluğa
bir ömür alıp gittiler”
-Ferdi Özbeğen
ARAŞTIRMA
Mağlova Kemeri – Onur Kelpetin
KİTAP
Dracula – Yağmur Demir
Kemik Çayı – Hatice Dökmen (Bülten: Yeni Çıkan Kitaplar)
Kum Gibi – Hatice Dökmen (Bülten: Yeni Çıkan Kitaplar)
KÜÇÜREK
Koza Mevsimi – Cemile Tarhan
ÖYKÜ
Çakalların Suçu – Nusret Üskül
Hapis – Cemile Tarhan
R’leri Söyleyemeyen Çocuk – Hatice Dökmen
Yanlış Hesap – Serdar Şen
ŞİİR
Balık Hafıza – Işın Erenoğlu Üstündağ
Encam – Y. Canberk Tan
Sanrı – Cemile Tarhan
Yandık Bittik Kül Olduk – Aslı Raufoğlu
SESLİ ŞİİR
Arkadaşım Badem Ağacı – Cemile Tarhan
DEMLİK
Alzheimer Hastası – Ali Demir
Âmâ – Melih Çelik
Az Önce Buradaydı – Serhat Ölçer
Boğaza Yaslı Anılar – Muhammet Ali Cansız
Buldum – Buse Ağca
Dalgalara Yansıyan Çığlık – Gizem Oral
Frekanslı Aşk – Ozan Saraçlar
Gamlı Hazan – Arzu Demir
İnsan – Mehmet Can Öner
Mevsimsel Ruh – Hüseyin Aksoy
Siz Bilirsiniz – Özcan Kalbinur
Yalnızlık Dünyada Kaldı – Aykut Karademir
Yenilmiş Bir Adamın Portresi – Ferhat Yöner
Zamanın Kokusu – Canan Tümen
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49. Sayı için ‘Kumar’ temalı yazılarınızı 31 Aralık 2020’ye kadar demlik@rihtimdergi.com adresine gönderebilirsiniz. Bu tarihten sonra gönderilen yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.
(Kabul edilen türler: Öykü, deneme, şiir)
Kapak: Y. Canberk Tan