Güzün İçinden

Bu ne yaman çelişki

Hayâsız yaşanmıyor âdem

Siyah göç verir sebepsizce

Ondanmış bu ruhaniyet

Anatomisi varmış güneşin

Öğrendim.

Kundakta belenen yemindir, sözdür

Cennete kavuşur muyuz âdem

Sevgilinin yüzü ay

Buyursa yüreğimden içeri konuşarak

İşte ikramım

İşte külüm diyeceğim

Elbet bir gün konuşacak.

Sahi biraz intizarmış aşk, biraz ihtimam

Efsunum aşktan.

İklimler alabora olmuş

Sağa sola dağılmışız

Susmak deyince

İnsanın iki dudağında iki düğüm

Ya da bil ki zarafeti bitmiştir dünyanın.

Kelebeği kaçırmasınlar, söyle

Pek hercaidir ömür

Rüya gibidir.

Hikmetinden sual etme olanın,

Çek çizgiyi.

Güz atlasında yer bulamamışız ki âdem

Nereye gidelim?

Pencereye süslenir yaprak dökümü,

Okunsun diye âlem.

İnanmak, suya yazı yazmakmış

İnkâr ise hilkat gülünü ateşe vermekmiş

Öğrendim.

Varlığından, varlık sorulur âdem!

Ömrümün ziyaret yeri, sevgilinin gözleri

Darılmasın kimse

Hatırla yola gidişimizi

Yurtsuz bir akşamdı

Ülkene dön dediler

Hiç düşünmedim.

Şurada hatırlıyorum yenilgimizi

Şu fotoğrafın içinde

Meğer küçük şeyler için yorulmuşuz âdem!

Aşk, gönlümün mehtabı

Benim ülkem

Gül ayna

Caymadım lakin

Ekimin penceresinde bir nihavent

Ayrılıktan önce vurdular bizi

Buldular bizi.

Kuşlar da yoruldu,

Gri küser toprağına âdem.

Yazan: Munise Senem Uçar

Sayı: 49