Toprağa dokunan bir baloncuk olmak isterdim

Patladığında beyaz bir tohuma dönüşen

Ve o baloncuk

Bir masumun dudaklarından üflenen

Bir çocuk idi

Bir gün daha geçti

Şükrettim

Bir ağaç bir dost edinir gibi

Ve bugün hiçbir yıldırım

Ekmek tekneme değmedi

Yavaş yavaş azaldı yük

Bir kutlama başlıyor şimdi

Ve ellerinde bütün ağaçların

Bir kardeş tesellisi gibi

Rahatlatıcı serinlik

Mavi üstünde bir martı

Etrafta çocuk sesleri

Sessiz sinemada bir canlandırma bu

Ve öyle büyük bir canlandırmadır ki

Çocuk sesleri yalın gerçek

İşte bir Pazar günü özeti

Kaynar sarı sıcaklık içinde insanlar

Ve son baktığı yerde gözlerimin

Açılır sonsuzluğa doğru ruhum

Bir iz bırakarak arkasında suyun

Yazan: Kerem Yılmaz

Sayı: 49