Kasabalı asabi wasabi
Korona yıllarında kolera günlerini okuduğunda
Tarihin sonuna çoktan gelmişti Fukuyama
Zelzeleyi velveleye verenlere
İyi bir ders oldu Fukişima
Hele hele mavi yıldızın ahı tuttuğunda
Dilerim tanrıdan sevişeme
Semiramis Marmaris’i kemirememiş
Aman mesafeyi koruyalım dönmeyelim yazlıktan
Haşladığınız aşınız yüze yetirememiş
Rakıya buz lazım buz verin buzluktan
Bu maskeli balo sokaklara nüzulden beridir
Nüfusa nüfuzları münazara yeridir
Pandemi sende mi bende mi
Az öte dur hasta etme adamı
Çinli değil, Amerikan değil
Korona bir Japon markası.