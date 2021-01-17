Kasabalı asabi wasabi

Korona yıllarında kolera günlerini okuduğunda

Tarihin sonuna çoktan gelmişti Fukuyama

Zelzeleyi velveleye verenlere

İyi bir ders oldu Fukişima

Hele hele mavi yıldızın ahı tuttuğunda

Dilerim tanrıdan sevişeme

Semiramis Marmaris’i kemirememiş

Aman mesafeyi koruyalım dönmeyelim yazlıktan

Haşladığınız aşınız yüze yetirememiş

Rakıya buz lazım buz verin buzluktan

Bu maskeli balo sokaklara nüzulden beridir

Nüfusa nüfuzları münazara yeridir

Pandemi sende mi bende mi

Az öte dur hasta etme adamı

Çinli değil, Amerikan değil

Korona bir Japon markası.