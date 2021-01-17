Geçmez Şahın Kapısından Dirim

G kuvvetinin g noktasını etkilediği zamanlarda

Tenin bir marangozun elleri kadar katran sertliğinde

Tenimi örselenmiş yerlerinden okşarken

Tanrı’yı bir evrimin Rabbi olarak kabul ettim

Yetmiyor içimin avuntusu, damarlarımdaki kana en çok benim

Ve neşesi tükenmişlerin ihtiyacı var

Kurşunum da kalmadı bir kuşu hayattan koparacak kadar

Bunu kaderimin kederine borçluyum

Kainat kanatlarını ıslak meşelere sürterek bir Viking şarkısında

Kulağıma Cebrail’den sözler fısıldıyor

Talihin gaddar aklına binlerce hınç

Bilmediğim yeni günahlarla şeytan

Kapının kapanmaz aralığında hayatımı izliyor

Silgim ödünç, Azrail pek ürkünçtür bu akşam

Gözlerinde lügatlere sığmaz öfkesi kinin

Kanında zift, dudaklarında yalanın ıslaklığı duruyor hâlâ

Suretim herkesin suretine yabancı

Bir alaycılık seziyorum bakışlarında.

Yazan: Canberk Kaçar

Sayı: 49