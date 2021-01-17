Geçmez Şahın Kapısından Dirim

G kuvvetinin g noktasını etkilediği zamanlarda
Tenin bir marangozun elleri kadar katran sertliğinde
Tenimi örselenmiş yerlerinden okşarken
Tanrı’yı bir evrimin Rabbi olarak kabul ettim
Yetmiyor içimin avuntusu, damarlarımdaki kana en çok benim
Ve neşesi tükenmişlerin ihtiyacı var
Kurşunum da kalmadı bir kuşu hayattan koparacak kadar
Bunu kaderimin kederine borçluyum
Kainat kanatlarını ıslak meşelere sürterek bir Viking şarkısında
Kulağıma Cebrail’den sözler fısıldıyor
Talihin gaddar aklına binlerce hınç
Bilmediğim yeni günahlarla şeytan
Kapının kapanmaz aralığında hayatımı izliyor
Silgim ödünç, Azrail pek ürkünçtür bu akşam
Gözlerinde lügatlere sığmaz öfkesi kinin
Kanında zift, dudaklarında yalanın ıslaklığı duruyor hâlâ
Suretim herkesin suretine yabancı
Bir alaycılık seziyorum bakışlarında.
Yazan: Canberk Kaçar
Sayı: 49