Demlik

Dil ve Kadın

Demlik
Demlik

Demlik bölümüne gelen yazıları yayımlar.

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Ocakbaşı
Comments (1)
  1. Avatar Gülnur Varol dedi ki:
    17 Ocak 2021, 16:31

    Kısa ama çarpıcı, adeta gerçeğimizin izdüşümü olmuş . Tebrikler.

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