Vazgeçmek
Bir karanlık düştür bazen
Gelir elinden tutar, sarsar
Kelimeleri
Susturur geceyi
Eli yay kirişli adamları hatırlatır
Sonra
Şehzade düşlerine girer
Ayrılık rengi gökkuşakları.
Mayıstır
Özleten insana kuş cıvıltılarını
Zaman arkama bürünen
Karanlıkta sesini yüksekçe işittiğim
Yosun kokulu bir hasım belki
Sonra gözümün önünden geçen
Sisli resim
Envai çeşit cenaze alaylarını hatırlatır
Çocuk ölümü arar
Ölüm çocuğu bulamaz bazen
İnsandır
Beklemekten
Ve
Endişeden
Oluşur.
Çoğu kez elma dişler
Elleri havaya açılır bazen
Gözleri kuyuya düşerken.
Yazan: Ferhat Yöner
Sayı: 49