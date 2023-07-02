Rıhtım: Sayı 60

Rıhtım dergisi, 60. sayısı ile sizlerle. “Aydınlık” temalı bu sayımızın kapağında, aydınlığa giden yolun yakılarak insanlığın geleceğinin karartılması resmedilmiştir. Aydınlığa giden yolun yakılması veya engellenmesi; bilginin, ilerlemenin veya doğruluğun kasıtlı olarak bastırıldığı, sansürlendiği veya engellendiği bir durumu temsil eder. Bu, toplumun gerçekleri öğrenme ve doğru bilgilere erişmesinin kısıtlandığı bir ortamda, geleceğin karanlık bir gelecek olabileceği fikrini yansıtmaktadır.
Yeni sayımızda da yazılarda kullanılan tüm görseller yapay zekâya hazırlatılmıştır.
KİTAP
Çavdar Tarlasında Çocuklar – Deniz Demir Yiğit
Kuşların ve Yılanların Şarkısı – Yağmur Demir
KÖŞE
Devam Ediyor – Serkan Üstündağ
Yastık Araları – Y. Canberk Tan
KÜÇÜREK
Işığa Uzanmak – Canan Tümen
ÖYKÜ
Bir Dünya Top – Sevgi Ünal
Bir Mektubun Yolculuğu – Canan Tümen
SİNEMA
Büyük Budapeşte Oteli – Canan Tümen
ŞİİR
Aydınlığa Yürüyüş – Yapaytım
Bilakis – Çağrı Öztürk
Çerimliler – Nusret Üskül
Hiç Yazılmayan Şiir – Canan Tümen
Uykulu Bulut – Işın Erenoğlu Üstündağ
YAPAYTIM
Aydınlığın Evrimi – Yapaytım
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61. Sayı teması: ‘Karanlık’