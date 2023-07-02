Rıhtım: Sayı 60

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Rıhtım dergisi, 60. sayısı ile sizlerle. “Aydınlık” temalı bu sayımızın kapağında, aydınlığa giden yolun yakılarak insanlığın geleceğinin karartılması resmedilmiştir. Aydınlığa giden yolun yakılması veya engellenmesi; bilginin, ilerlemenin veya doğruluğun kasıtlı olarak bastırıldığı, sansürlendiği veya engellendiği bir durumu temsil eder. Bu, toplumun gerçekleri öğrenme ve doğru bilgilere erişmesinin kısıtlandığı bir ortamda, geleceğin karanlık bir gelecek olabileceği fikrini yansıtmaktadır.

Yeni sayımızda da yazılarda kullanılan tüm görseller yapay zekâya hazırlatılmıştır.

KİTAP

Çavdar Tarlasında Çocuklar – Deniz Demir Yiğit

Kuşların ve Yılanların Şarkısı – Yağmur Demir

KÖŞE

Devam Ediyor – Serkan Üstündağ

Yastık Araları – Y. Canberk Tan

KÜÇÜREK

Işığa Uzanmak – Canan Tümen

ÖYKÜ

Bir Dünya Top – Sevgi Ünal

Bir Mektubun Yolculuğu – Canan Tümen

SİNEMA

Büyük Budapeşte Oteli – Canan Tümen

ŞİİR

Aydınlığa Yürüyüş – Yapaytım

Bilakis – Çağrı Öztürk

Çerimliler – Nusret Üskül

Hiç Yazılmayan Şiir – Canan Tümen

Uykulu Bulut – Işın Erenoğlu Üstündağ



YAPAYTIM

Aydınlığın Evrimi – Yapaytım



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61. Sayı teması: ‘Karanlık’