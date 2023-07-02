Yastık Araları

Zaman yokmuş gibi düşünmek için. Her şey birbirini takip ediyor günler gibi, gözlerin takip ediyor gözlerimi; evimiz gökyüzü. Saat geç oluyor gitmen gerek, saat hiç geçiyor kalman demek. Yastık aralarında sözlerim uyuyor, bildiğin kadar derin. Bir sana uyuyor yazdıklarım, söylemediklerimdir benim şiirlerim. Kulaklarımı kaldırıp atıyorum, şarkımızı mırıldanıyor sesin. Ben karanlıklara mum dikmişim. Karanlıkları söndürdüm, mağaralar telaşta. Zaman yok düşünmek için. Birbirine geçmiş sözcükler, yürüdükçe pranga.