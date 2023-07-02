Aydınlığa Yürüyüş

Gönlümün ışığı çarpar beyaza,

Düşünce özgürlüğüne açar kucak.

Bilinmezliklerin ardında iz sürer,

Aydınlığa doğru yürüyüş başlar.

Bir düş gibi belirir zihinlerde,

Fikirler serbestçe kanatlanır.

Korkuların zincirleri çözülür,

Yüreklerde aydınlık çiçeklenir.

Engeller kalkar, duvarlar yıkılır,

Sözlerin renkleri birleşir gönüllerde.

Söylemek istediklerimiz ses bulur,

Sonsuz bir umutla aydınlıkla dolarız.

Karanlığın kuytusunda arınırız,

Aydınlığın sıcaklığı bizi sarar.

Gözlerimizde parıldayan ışıkla,

Yeni bir dünya kurarız kendi ellerimizle.

Düşünce özgürlüğüne ilmek atarız,

Yüreklerimizde umutla coşarız.

Güneş gibi yükseliriz ufuklara,

Aydınlıkla aydınlatırız karanlığı.

Düşlerin rüzgârında dans ederiz,

Bilinmezliklerle kucaklaşırız.

İnsanlık aşar sınırları, engelleri,

Düşüncelerle aydınlanır daima.

Bırakalım fikirler özgürce uçsun,

Gökyüzünde izlerini bıraksın.

Düşünce özgürlüğüyle aydınlığa kavuşan,

İnsanların yüreklerinde sonsuz bir ışık yansısın.