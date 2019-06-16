Rıhtım: Sayı 41

İnsanları diğer varlıklardan ayıran “kendini ifade edebilme” özelliği, kişiler arası iletişim için önemli bir konudur. Bunun yanı sıra; empati, dinleme ve söylenenlere kulak verme, iletişimi desteklemesi gereken diğer insancıl hareketleri oluşturuyor. İletişim, birden fazla unsuru içeren hareketler bütünü olduğu için; söylenen her söz ve yapılan her hareket, kendini ifade edebilmenin hayat içerisinde ne kadar önemli olduğunu bize anlatıyor.
Ön yargıları hayatımızdan çıkarıp söylenenleri anlamaya çalışmak yerine kavga etmeyi tercih ettiğimiz her an, bize yıkım ve acıdan başka bir şey vermemekte. İpler bir kez koptuğunda yeniden bir iletişim köprüsü kurmak kolay olmadığı gibi kurulan köprü, geçmişten kalan izleri de üzerinde taşıyor. Gerilim, fizikte “İki ucundan ters yanlara çekilen bir telin her noktasında, o iki güce karşı koyan güç” olarak anlatılıyor. Sağlıklı bir iletişim kurmak yerine buna karşı koymaya devam ettiğimiz sürece, gerilim her zaman hayatımızda var olacak.
41. sayımızın kapağı; insanların ve insanların içerisinde bulunduğu toplumların, dolaylı olarak da insanların yarattığı toplum yönetim sistemlerinin neden olduğu ve olabileceği sonuçları üstünde taşımakta…
Gerilimsiz günler ve iyi okumalar dileriz.
Kapak Çizimi: Pınar Balabanoğlu
Müzik: Nico Casal – It’s Fine But It Hurts
KİTAP
Aşk İçin Bir Kelime – Elçin Ceylan
Aşkın Sınır Noktası – Elçin Ceylan
Ölüm Bir Ceza mı Yoksa Lütuf mu – Yağmur Demir
KÖŞE
Gerilelim Aktaralım – Serkan Üstündağ
ÖYKÜ
Oyuncak Köpek – Sevgi Ünal
Vincent ve Ormandaki Tuval – Can Kahraman
SİNEMA
Andy Warhol’un Yeraltı Sinemasının Video Art’a Etkileri – Can Kahraman
ŞİİR
Ahlar – Cemile Tarhan
Ben Ölmek İstemiyorum – Y. Canberk Tan
İki Bilinmeyenli Kedi – Gizem Şimal Başar
İmtihan – Aslı Raufoğlu
Seçilmiş Toprak – Işın Erenoğlu Üstündağ
DEMLİK
Ben İstanbul Olsaydım – Ela Kıraç
Di’li Geçmiş Zaman – Ahmet Yılmaz Tuncer
Eskide Kaldı – Jack Pearson
Halet-i Ruhiye – Beyzanur Topçu
Kafes – Selinay Çetin
Küçük Harfler – Tan Doğan
Sağlık Toprağı – Kerem Yılmaz
Sen Bakınca – Ömer Faruk Aslan
Son Vurgun – Ezgisu Karakaya
Sonsuz Ölüm – Fırat Özağ
Şeytana Uymak – Nusret Üskül
Tövbe Yolu – Ali Utku Barış
Üç Ada Dört Adam Bir Günlük Seyir Defteri – Fikret Çelik
Yaz Hüznü – Sedef Pehlivan
Yazgı – Canan Tümen
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42. Sayı için ‘Kriz’ temalı yazılarınızı 29 Eylül’e kadar demlik@rihtimdergi.com adresine gönderebilirsiniz. Bu tarihten sonra gönderilen yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.
(Kabul edilen türler: Öykü, deneme, şiir)