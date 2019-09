Rıhtım: Sayı 41

İnsanları diğer varlıklardan ayıran “kendini ifade edebilme” özelliği, kişiler arası iletişim için önemli bir konudur. Bunun yanı sıra; empati, dinleme ve söylenenlere kulak verme, iletişimi desteklemesi gereken diğer insancıl hareketleri oluşturuyor. İletişim, birden fazla unsuru içeren hareketler bütünü olduğu için; söylenen her söz ve yapılan her hareket, kendini ifade edebilmenin hayat içerisinde ne kadar önemli olduğunu bize anlatıyor.

Ön yargıları hayatımızdan çıkarıp söylenenleri anlamaya çalışmak yerine kavga etmeyi tercih ettiğimiz her an, bize yıkım ve acıdan başka bir şey vermemekte. İpler bir kez koptuğunda yeniden bir iletişim köprüsü kurmak kolay olmadığı gibi kurulan köprü, geçmişten kalan izleri de üzerinde taşıyor. Gerilim, fizikte “İki ucundan ters yanlara çekilen bir telin her noktasında, o iki güce karşı koyan güç” olarak anlatılıyor. Sağlıklı bir iletişim kurmak yerine buna karşı koymaya devam ettiğimiz sürece, gerilim her zaman hayatımızda var olacak.

41. sayımızın kapağı; insanların ve insanların içerisinde bulunduğu toplumların, dolaylı olarak da insanların yarattığı toplum yönetim sistemlerinin neden olduğu ve olabileceği sonuçları üstünde taşımakta…

Gerilimsiz günler ve iyi okumalar dileriz.

Kapak Çizimi: Pınar Balabanoğlu

Müzik: Nico Casal – It’s Fine But It Hurts

KİTAP

Aşk İçin Bir Kelime – Elçin Ceylan

Aşkın Sınır Noktası – Elçin Ceylan

Ölüm Bir Ceza mı Yoksa Lütuf mu – Yağmur Demir

KÖŞE

Gerilelim Aktaralım – Serkan Üstündağ

ÖYKÜ

Oyuncak Köpek – Sevgi Ünal

Vincent ve Ormandaki Tuval – Can Kahraman

SİNEMA

Andy Warhol’un Yeraltı Sinemasının Video Art’a Etkileri – Can Kahraman

ŞİİR

Ahlar – Cemile Tarhan

Ben Ölmek İstemiyorum – Y. Canberk Tan

İki Bilinmeyenli Kedi – Gizem Şimal Başar

İmtihan – Aslı Raufoğlu

Seçilmiş Toprak – Işın Erenoğlu Üstündağ

DEMLİK

Ben İstanbul Olsaydım – Ela Kıraç

Di’li Geçmiş Zaman – Ahmet Yılmaz Tuncer

Eskide Kaldı – Jack Pearson

Halet-i Ruhiye – Beyzanur Topçu

Kafes – Selinay Çetin

Küçük Harfler – Tan Doğan

Sağlık Toprağı – Kerem Yılmaz

Sen Bakınca – Ömer Faruk Aslan

Son Vurgun – Ezgisu Karakaya

Sonsuz Ölüm – Fırat Özağ

Şeytana Uymak – Nusret Üskül

Tövbe Yolu – Ali Utku Barış

Üç Ada Dört Adam Bir Günlük Seyir Defteri – Fikret Çelik

Yaz Hüznü – Sedef Pehlivan

Yazgı – Canan Tümen

42. Sayı için ‘Kriz’ temalı yazılarınızı 29 Eylül’e kadar demlik@rihtimdergi.com adresine gönderebilirsiniz. Bu tarihten sonra gönderilen yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.

(Kabul edilen türler: Öykü, deneme, şiir)