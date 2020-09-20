Rıhtım: Sayı 47

Birileri öldürür, birileri yaşatır. Kimisi tohum diker, yeşertir yeryüzünü. Kimisi kana bular yaprakları. Bazıları da bir ağaç gölgesinde bekler payına düşeni, kalan kırıntıları…
Bembeyaz sessizliğiyle kışın gelmesini beklerken, 47. sayımızla karşınızdayız.
Yapraklar sararmadan kavuşacağız.
ARAŞTIRMA
Aizanoi Antik Kenti – Onur Kelpetin
ARZULAR ŞELALE
Albert Camus – Aslı Raufoğlu
KİTAP
Akhilleus’un Şarkısı – Yağmur Demir
KÖŞE
Cinayet-20 – Serkan Üstündağ
KÜÇÜREK
Kozalak – Cemile Tarhan
ÖYKÜ
Kar Tatili – Çağla Uzuner
SİNEMA
Öldürme Üzerine Kısa Bir Film – Nusret Üskül
ŞİİR
Ay Bize Küstü – Cemile Tarhan
Gezginler – Işın Erenoğlu Üstündağ
Merak – Barış Berberoğlu
Şahları da Vururlar – Y. Canberk Tan
DEMLİK
98 99 100 – Muhammed Ali Cansız
Annem – Aykut Karademir
Bir Zamanlar – Eren Keskin
Cinayet – Ali Demir
Cinayet – Gürhan Gürses
Deniz – Engin Boztepe
Dost Bildiklerim – Cemil Kıratlı
Eskici – Bircan Mirza
Haşlanmış Istakoz – Deniz Çağlar Aksu
İhtimaller Üzerine – Munise Senem Uçar
İlk Ses – Elif Alsaran
Kalbimin Yaşı Seksen – İlke Çıtır
Kan Gölüne Yatırmanın Adımlar – M. Alper Arslan
Karşımdaki Gökkuşağı – Rövşen Gasımzade
Ustalık Eseri – Alaattin Sevinç
Yalnızlık Mottosu – Rıdvan Yıldız
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48. Sayı için ‘Yas’ temalı yazılarınızı 31 Ekim’e kadar demlik@rihtimdergi.com adresine gönderebilirsiniz. Bu tarihten sonra gönderilen yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.
(Kabul edilen türler: Öykü, deneme, şiir)
Kapak: Y. Canberk Tan