Rıhtım: Sayı 46

Bir ülkeyi, coğrafyayı ya da dünyayı etkileyen toplumsal sorunlar ortaya çıktığında yapılması gereken dayanışmanın kıyısından geçemediğimiz şu günlerde; ekonomik, toplumsal, siyasal ve sağlıksal sorunların mücadelesinin etkisiz kalması yetmezmiş gibi bir de insan olmanın basitliğini kavrayamamış, bencilce yaşam süren varlıkların yarattığı travmaların ortasındayız. Yöneten kesim, kadına bakış açısını değişmediği ve yaşananlara gereken tavrı göstermediği sürece, yaşanacak yeni olaylarda da pay sahibi olacaktır.

İçinde bulunduğumuz dönemde, toprakla üstü kapatılanların birer vücut değil de fikir ayrılıkları olduğu aşikâr. Düşüncenin, sorgunun, eleştirinin ve yanlışı haykırmanın ayıp olduğu bu devirde sanattan kopmadan gerçekleri dile getirmeye, yanlışları anlatmaya, gelip geçici fani hayatın birkaç kişinin iki boyutlu zihninden ibaret olmadığını haykırmaya devam edeceğiz.

Bir Pınar daha kuruyup gitmesin diye, susmayacağız…

Maskeleri yırtıp atıp nefes almaya çalışarak hazırladığımız, biraz eksik, biraz da yarım 46. sayımızla karşınızdayız.

KİTAP

Açlık– Yağmur Demir



ÖYKÜ

Martılar, İnsanlar ve İşçiler – Serdar Şen

ŞİİR

Bir Devir Yarattınız – Y. Canberk Tan

Coğrafya Kederdir – Cemile Tarhan

Kumaş – Işın Erenoğlu Üstündağ

Susku Yolu – Gizem Şimal Başar

DEMLİK

Belirsizlikler Üzerine – İrem Bilgiç

Deniz Altınları – Kerem Yılmaz

Gülistan – Sena Gölebakar

Kendim – Müge Batmaz

Metafor – Tugay Burgucu

Varoluşsal Süreç – Melike Reyhan

Yadımda – Şahin Yaylak

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47. Sayı için ‘Cinayet’ temalı yazılarınızı 30 Ağustos’a kadar demlik@rihtimdergi.com adresine gönderebilirsiniz. Bu tarihten sonra gönderilen yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.

(Kabul edilen türler: Öykü, deneme, şiir)

Kapak: Y. Canberk Tan