Şiir

Susku Yolu

Gizem Şimal Başar
Gizem Şimal Başar

Ben, kedinin gördüğüyüm. 25 Eylül 1992 cuma günü, saat 11.00 de sarı bir kediye rastladım ve hikayem başladı..

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