Belirsizlikler Üzerine

Budist tapınaklarında Allah’a inanan Hristiyan

Bir yanda şarap içer bir yanda put kırar

Avarelikten başı döner bir vakit

Vakitlerden başı döner avarenin

Kafasında kutsal ineklerden bir fikir

Fikrinden ateş çıkar

İnekler olur yemek

Kime inansa her defasında bir parça kendine inançsız

Ve inanmadığı her kimse için kendine inansa

Bir parça bencil ve yoksun

Kendinde yalnız

Kararsızlıktan 2 gözü de şaşı, ayağı topal

Ne gidebilir diğerinden ötekine

Ne de görebilir yanlışsız doğruyu

Yaşamak yedi atmak zarla bir bakıma

İnanmaksa sekiz

Hecelerken bile başı dönüyor, dili peltek

Boğazında asılı kalıyor hangiler

Beyni yırtılıyor akından bozundan inanmak deyince

Sonunu bilerek yaşamış her ayrılığı şu ana kadar ya

O yüzden illa akı ak, alı al olmalı

Düşünden uyanırken bile düş olduğunu bilmeli

İnanmamalı bir an için bile gerçek miydi diye

Miydi ne saçma bir edat zaten

Kararsızlığın unu elenmiş de öğütülmüş hali gibi

Avarenin başı döner ilkbaharlardan kışlara kadar

Kiliseye gitse bir dert

Nietzsche okusa başka dert

Kendine inansa başka

Baştan sonu belli masallara inansa başka dert

Öyle ya

Doğrusu hangisiydi

Yazan: İrem Bilgiç