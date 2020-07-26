Belirsizlikler Üzerine

Budist tapınaklarında Allah’a inanan Hristiyan
Bir yanda şarap içer bir yanda put kırar
Avarelikten başı döner bir vakit
Vakitlerden başı döner avarenin
Kafasında kutsal ineklerden bir fikir
Fikrinden ateş çıkar
İnekler olur yemek
Kime inansa her defasında bir parça kendine inançsız
Ve inanmadığı her kimse için kendine inansa
Bir parça bencil ve yoksun
Kendinde yalnız
Kararsızlıktan 2 gözü de şaşı, ayağı topal
Ne gidebilir diğerinden ötekine
Ne de görebilir yanlışsız doğruyu
Yaşamak yedi atmak zarla bir bakıma
İnanmaksa sekiz
Hecelerken bile başı dönüyor, dili peltek
Boğazında asılı kalıyor hangiler
Beyni yırtılıyor akından bozundan inanmak deyince
Sonunu bilerek yaşamış her ayrılığı şu ana kadar ya
O yüzden illa akı ak, alı al olmalı
Düşünden uyanırken bile düş olduğunu bilmeli
İnanmamalı bir an için bile gerçek miydi diye
Miydi ne saçma bir edat zaten
Kararsızlığın unu elenmiş de öğütülmüş hali gibi
Avarenin başı döner ilkbaharlardan kışlara kadar
Kiliseye gitse bir dert
Nietzsche okusa başka dert
Kendine inansa başka
Baştan sonu belli masallara inansa başka dert
Öyle ya
Doğrusu hangisiydi
Yazan: İrem Bilgiç