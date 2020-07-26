Coğrafya Kederdir

Ölümlere değil doğumlara ağlayın demiş Mevlana

Şimdi hem doğuma hem de ölüme ağlatıyor coğrafya

Gülmek yasak

Sevinmek yasak

Umut etmek yasak.

Kocaman bir yasaklar dünyasındayız

Her tebessümde bir ağlayacağım hissi

Coğrafyanın kader mi yoksa keder mi olduğunu çözeme meselesi.

Yoğrulmuşuz

Uyuşmuşuz

Her şekil alıp ayağa kalktıkça vurulmuşuz.

Biri boğazımızı kesmiş

Diğeri beton dökmüş

Öbürü yakmış

Bir başkası gömmüş; diri diri.

Sonuç değişmemiş; ölmüşüz.

Öldükten sonra 2-3 gün adımız her yere yazılmış

Öldükten sonra ardımızdan ağıtlar yakılmış

Herkesin ağzında tek türkü “ölüm bize yakışmamış”

Kıyafetti sanki tahayyül mü edecektik

Kim derdi genç yaşımızda toprağa girecektik?

Biz toprakta iken avaz avaz bağırmayın

Biz topraktayken bize acımayın

Eğer yaşamamızı istiyorsanız;

Çok geç olmadan, biz yaşarken daha çok bağırın.