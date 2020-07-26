Ben denizden doğan bir altın parçasıyım

Hiç bitmeyen bir ışıktır altın

Denizlerin rahimleri yırtıldığından beri

Çıktı yüzeye deniz altınları

Şimdi yeryüzünde bir çim üzerinde

Bir şiir okurum eşim dinlemez

Bir siren damlar polis arabasından

Koşarız eve ıslanmamak için

Gökten saflık yerine indi karanlık

Beni doğuran damladan kaçan oldum ben

Yol kenarında bir şiir evi gördüm ıssız

Gökyüzünde yitik, altın saçan ışık

Üstüme damlayan sanki su değil denizdi

Sanki anıydı tanıdık bir acıydı çocukluktu

Oysa bir tatil içindi benim için bu çim

Şiir olup sevecektik şiir evi ıssız

Deniz içinde güneştim dışında yağan dua

Damlalar besleyemiyor dünya hasta

Şimdi kaçıyoruz eve anne sayıp onu

Şiir güneş açsın diliyoruz altın gibi parlasın

Bir hayal kurarım ev içinde otururken:

Bizler birer çiçeğiz dışı altın içi deniz olan

Ve ne vakit başlarsa bir ağlamak gökyüzünde

Ağlayan keder değil neşe damlatır anısından

Yazan: Kerem Yılmaz