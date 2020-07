Delik deşik poşetler gibi

Doymak bilmez iştahınız

Bin fakir doyurur

Dişlerinizdeki yemek artıkları

Siz böyle bir devir yarattınız

Kime isyan etsem asılır suratı

Neye günah desem yeniden yazılır kitabı

Her yenilgiden bir başarı çıkardınız

Her duvarda kan izleri var

Her köşede bir kadın eli

Parmak izleriniz her olay yerinde

Üstünü örtersiniz her şeyin toprak gibi

Siz çok akıllı bir ben deli

Dünün düzenbazı bugünden belli

Doymak bilmez iştahınız

Susmak bilmez bir yalancı gibi

Gel kır dizini masallar anlatayım

Bin soytarılı bir kral yaşarmış saraylarda

İş bilmez, dur bilmez tavırları

Surları insan etinden kaleler yaptırmış zamanla

Diri diri insan kitleleri sürüklenirmiş peşinden

Her şey sur olmak için bir yalancıya

Sur oldukça kör olmuş gözleri

Surlar boyunu aşmış karanlık etmiş sarayları

Yıktırmış kral gölge eden her şeyi

Ölen ölmüş, kalanlar kaçamamış düzenin başından

Her şey böyle başlamış ve bitmiş

Birileri ermiş muradına

Birileri ermiş bu uğurda.