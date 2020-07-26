Delik deşik poşetler gibi
Doymak bilmez iştahınız
Bin fakir doyurur
Dişlerinizdeki yemek artıkları
Siz böyle bir devir yarattınız
Kime isyan etsem asılır suratı
Neye günah desem yeniden yazılır kitabı
Her yenilgiden bir başarı çıkardınız
Her duvarda kan izleri var
Her köşede bir kadın eli
Parmak izleriniz her olay yerinde
Üstünü örtersiniz her şeyin toprak gibi
Siz çok akıllı bir ben deli
Dünün düzenbazı bugünden belli
Doymak bilmez iştahınız
Susmak bilmez bir yalancı gibi
Gel kır dizini masallar anlatayım
Bin soytarılı bir kral yaşarmış saraylarda
İş bilmez, dur bilmez tavırları
Surları insan etinden kaleler yaptırmış zamanla
Diri diri insan kitleleri sürüklenirmiş peşinden
Her şey sur olmak için bir yalancıya
Sur oldukça kör olmuş gözleri
Surlar boyunu aşmış karanlık etmiş sarayları
Yıktırmış kral gölge eden her şeyi
Ölen ölmüş, kalanlar kaçamamış düzenin başından
Her şey böyle başlamış ve bitmiş
Birileri ermiş muradına
Birileri ermiş bu uğurda.