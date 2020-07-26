Demlik

Kendim

Demlik
Demlik

Demlik bölümüne gelen yazıları yayımlar.

Previous Article
Belirsizlikler Üzerine
Next Article
Deniz Altınları
Comments (0)

Cevaplayın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BİR KÜÇÜK NOT

Sponsorluk ve reklam için: info@rihtimdergi.com

YAZI GÖNDER

Demlik bölümüne, belirlenen tema ile ilgili Öykü/Deneme/Şiir türlerindeki yazılarınızı  30 Ağustos 2020‘ye kadar gönderebilirsiniz. Bu tarihten itibaren gönderilen yazılar, değerlendirmeye alınmayacaktır.

47. Sayı için tema: “Cinayet”
demlik@rihtimdergi.com

Detaylı bilgi için tıklayınız.