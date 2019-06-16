Değil mi ki hep haklı insanoğlu.

Doğuştan kendine savaşı.

Bir kanamayadursun dizi, yer çekimini beller düşmanı.

Güneşi, ayı, denizi, yeşili.

Nasıl sorgulatmaz barışı.

Öyle kin, öyle nefret.

Kalbinin yarası derin dizinden.

Milyonları sığdırsa nafile bedenine

geçer mi sandınız yalnızlık yazgısı.

Değil mi ki hep kötü insanoğlu.

Doğuştan en güzele savaşı.

Ağacı, hayvanı, çiçeği, çocuğu,

Her biri maktul elinde

Öyle acımasız, öyle soğuk, öyle sancılı

Çekeceği var her canlının,

Dünyayı yese doyar mı sandınız koca karnı.

Değil mi ki hep kızgın insanoğlu.

Doğuştan doğumuna savaşı.

Gülüşüne sığdırabilir dünya kadar yalanı.

Yüzyıllardır yıkar tüm duvarları, aşar sınırları

Ki atlar atına, uçurur toprak uğruna kafaları

Öleceği var tüm toprağın elinde

Fethetse dahi Tanrı’yı, diner mi sandınız iştahı.

Değil mi ki hep yalnız insanoğlu.

Doğuştan içindeki boşluğuna savaşı

Bakmayın yanlarında taşıdıkları milyonlarına

Kötülüğü unutturmuş kalbinin yerini,

Boşluğu aşamaz sınırlarını.

Parçalasa tüm dünyayı etli elleriyle,

Alır mı sandınız hırsını saldırganlığı

Değil mi ki hep ruhsuz insanoğlu

Doğuştan tüm yaşayanlara savaşı

İçindeki ruhsuzluğu anımsatır ona yeşili, ağacı

Ondandır güzel olan her şeyle kavgası

Öyle çaresiz dünya ellerinde

Kesse tüm ağaçları

Ağlatsa tüm çocukları

Katletse tüm hayvanları

Kanla boyasa tüm sokakları

Fethetse yalanlarıyla tüm dünyayı

Öldürse kadınlarını

Alsa tüm emri altına oğullarını

Susar mı sandınız ‘hep daha fazla’ çığlıkları

Siz sordunuz mu hiç

Sahi, kimdir bu insanoğlu?

Oynayandır Tanrı’yı

Ki insanoğludur o, dünyanın en büyük imtihanı.