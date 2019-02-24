Rıhtım: Sayı 40

İnsan, var olduğu günden bugüne, kendisinde olmayanı, mevcut hayatının eksiği olarak kabul etmiş ve bunu kazanmak için savaşlar vermiştir. Bir elma, bir insan, toprak, şehir, toplum, kültür… Hepsi aslında, insanın, varlık olarak kendisini eksik hissettiğini ve tatmin olma ihtiyacı güttüğünü bizlere gösteren detaylar. İşte bu eksik hissediş, kendinde olmayana yöneliş, elde etme çabası ya da isteği, nazarı doğuran başlıca sebeplerdir.

40. sayımızın kapak teması olarak da birçok farklı inanç içerisinde kendisine yer edinebilmiş ve bazen farklı şekillerde de ortaya çıkmış olan “nazar”ı seçtik. Nazarı yaratanın, büyütenin ve yok edecek olanın yine insan olduğu gerçeği ile yüzleşmek zorunda bırakıldığımız kapak çalışmamız, bir göz kırpmasıyla yok olacak şerleri konu ediniyor.

Yazarlarımızdan Cemile Tarhan da, yorumladığı Bülent Ecevit şiiri ile 40. sayımızda sizlere eşlik ediyor…

Şiir: Bülent Ecevit – Sonra

Seslendiren: Cemile Tarhan

Kapak Çizimi: Pınar Balabanoğlu

ARAŞTIRMA

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası – Onur Kelpetin

ARZULAR ŞELALE

Füruğ Ferruhzad – Aslı Raufoğlu

KÖŞE

Hamsa’nın Gelişimi – Serkan Üstündağ

Yel Değirmeni – Y. Canberk Tan

ÖYKÜ

Geceden Sabaha – Hatice Dökmen

Koyu Yeşil Çanta – Sevgi Ünal

Otlu Peynir – Serdar Şen

Size Kaç Doğru Lazım – Aslı Raufoğlu

Volta – Çağla Uzuner

SİNEMA

Kelebekler – Can Kahraman

ŞİİR

Göğün Altında – Ferhat Nehir

Lazım da Lazım – Barış Berberoğlu

Işık Oyunu – Işın Erenoğlu Üstündağ

Unutlarım – Y. Canberk Tan

DEMLİK

19 Mayıs – Çağatay Han

Ayrılık Duası – Aslı Görendaş

Buldum Nazar Suçsuz – Beytullah Erman

Güneşi Görmek – Ahmet Yılmaz Tuncer

Hüsn-ü Nazar – Evin Başar

Kırık bisiklet – Atakan Aydın

Kızıl – Kerem Yılmaz

Kimseler – Esra Yeşildere

Kondüktör – Hüseyin Opruklu

Niye Gelmiş O Deliler – Nusret Üskül

Okaliptus – Kardelen Güler

Peşimdeler – Zeynep Gül Akgöz

Sen Derinlere İndikçe – Hülya Köksal

Sığıntı – Melih Usta

Tutunamayanlar – İbrahim Emircan Seçkin

Yaratma Yadsıma Yanma – Ahmet Çağrı Karaca

Zannettiğiniz Kişi Değilim – Emre Albayrak

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41. Sayı için ‘Gerilim’ temalı yazılarınızı 17 Haziran – 22 Temmuz 2019 tarihleri arasında demlik@rihtimdergi.com adresine gönderebilirsiniz. Bu tarihlerin dışında gönderilen yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.

(Kabul edilen türler: Öykü, deneme, şiir)