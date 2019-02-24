Rıhtım: Sayı 40

İnsan, var olduğu günden bugüne, kendisinde olmayanı, mevcut hayatının eksiği olarak kabul etmiş ve bunu kazanmak için savaşlar vermiştir. Bir elma, bir insan, toprak, şehir, toplum, kültür… Hepsi aslında, insanın, varlık olarak kendisini eksik hissettiğini ve tatmin olma ihtiyacı güttüğünü bizlere gösteren detaylar. İşte bu eksik hissediş, kendinde olmayana yöneliş, elde etme çabası ya da isteği, nazarı doğuran başlıca sebeplerdir.
40. sayımızın kapak teması olarak da birçok farklı inanç içerisinde kendisine yer edinebilmiş ve bazen farklı şekillerde de ortaya çıkmış olan “nazar”ı seçtik. Nazarı yaratanın, büyütenin ve yok edecek olanın yine insan olduğu gerçeği ile yüzleşmek zorunda bırakıldığımız kapak çalışmamız, bir göz kırpmasıyla yok olacak şerleri konu ediniyor.
Yazarlarımızdan Cemile Tarhan da, yorumladığı Bülent Ecevit şiiri ile 40. sayımızda sizlere eşlik ediyor…
Şiir: Bülent Ecevit – Sonra
Seslendiren: Cemile Tarhan
Kapak Çizimi: Pınar Balabanoğlu
ARAŞTIRMA
Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası – Onur Kelpetin
ARZULAR ŞELALE
Füruğ Ferruhzad – Aslı Raufoğlu
KÖŞE
Hamsa’nın Gelişimi – Serkan Üstündağ
Yel Değirmeni – Y. Canberk Tan
ÖYKÜ
Geceden Sabaha – Hatice Dökmen
Koyu Yeşil Çanta – Sevgi Ünal
Otlu Peynir – Serdar Şen
Size Kaç Doğru Lazım – Aslı Raufoğlu
Volta – Çağla Uzuner
SİNEMA
Kelebekler – Can Kahraman
ŞİİR
Göğün Altında – Ferhat Nehir
Lazım da Lazım – Barış Berberoğlu
Işık Oyunu – Işın Erenoğlu Üstündağ
Unutlarım – Y. Canberk Tan
DEMLİK
19 Mayıs – Çağatay Han
Ayrılık Duası – Aslı Görendaş
Buldum Nazar Suçsuz – Beytullah Erman
Güneşi Görmek – Ahmet Yılmaz Tuncer
Hüsn-ü Nazar – Evin Başar
Kırık bisiklet – Atakan Aydın
Kızıl – Kerem Yılmaz
Kimseler – Esra Yeşildere
Kondüktör – Hüseyin Opruklu
Niye Gelmiş O Deliler – Nusret Üskül
Okaliptus – Kardelen Güler
Peşimdeler – Zeynep Gül Akgöz
Sen Derinlere İndikçe – Hülya Köksal
Sığıntı – Melih Usta
Tutunamayanlar – İbrahim Emircan Seçkin
Yaratma Yadsıma Yanma – Ahmet Çağrı Karaca
Zannettiğiniz Kişi Değilim – Emre Albayrak
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41. Sayı için ‘Gerilim’ temalı yazılarınızı 17 Haziran – 22 Temmuz 2019 tarihleri arasında demlik@rihtimdergi.com adresine gönderebilirsiniz. Bu tarihlerin dışında gönderilen yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.
(Kabul edilen türler: Öykü, deneme, şiir)