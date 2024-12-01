Rıhtım: Sayı 65

Tokmaklar ATM olmuşsa, parayı veren düdüğü çalıyorsa, teraziler de tek kefelidir sarayda. Gündem iki dudak arasında dönüp dururken arka bahçelerde hendekler kazılır. Her deliğe ölü gündemler gömülür. Toprak bitinceye dek sürer bu kısır döngü…
Dün orman yakıp bugün yeni bahçe kuranlarla, suç makineleriyle, karasıyla parasıyla, tavandaki enflasyonist çiğ köftesiyle, Rıhtım dergisi, 65. sayısı ile sizlerle.
Unutmayın: Eşeğe altın semer vursalar, eşek yine eşektir.
DENEME
Adem Soyu – Nusret Üskül
İnsan Olmanın Esnekliği… – Deniz Demir Yiğit
KİTAP
Lupu – Yağmur Damla Demir
KÖŞE
Themis’in Heykeltıraşı – Serkan Üstündağ
ÖYKÜ
Babamda – Çağla Uzuner
Sandalye Anıtı – Sevgi Ünal
Şehir, Kitap ve Kırmızı Kuş – Canan Tümen
ŞİİR
Atmosfer – Y. Canberk Tan
Eski Bir Şehir – Canan Tümen
Kendini Özlemek – Çağrı Öztürk
Toz – Gizem Şimal Başar
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66. Sayı teması: ‘Düzen’