Rıhtım: Sayı 65

4 Aralık 1991'de İstanbul'da doğdum. 2015'te Sakarya Üniversitesinin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. 2015'in Ocak ayında "Birden Bire İki Kişi" isminde bir şiir kitabım yayımlandı. Yayıncılık sektöründe Ercan Dinçer, Aziz Sivaslıoğlu, Nehide Tuna, Zerin Aktaş ve daha birçok yazarın çocuk edebiyatı eserinde editörlük yaptım ve bu eserlerin tüm yayına hazırlık süreçlerini üstlendim. 2018 yılında düzenlenen Cumba KSP Şiir yarışmasında jüri olarak görev aldım. 2016 yılında kurulan butik reklam ajansımı yönetiyor ve Kasım 2013'te kurduğum Rıhtım dergisinde Genel Yayın Yönetmenliği yapıyorum. Şiir, öykü ve deneme türlerinde yazılar yazmaktayım.