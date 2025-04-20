Rıhtım: Sayı 66

Kalan bir avuç suyu toksikle kaplanmış, ağaçları kurumuş, toprağı kuraklıktan çatlamış eski medeniyetin enkaz meydanına bir anıt gibi dikiliyor taht. Tüm dünya yıkılmış olsa da bir kese altın kucaklamak istiyor, sanki güç yüzüğünün peşinde Gollum gibi bir avuç avane. Çürümüş bir dünyada hüküm sürmeye çalışan bir istibdat, kendi yarattığı karanlığa mahkum kalıyor.
Ucube bir anıt gibi duruyor kimileri
Aldıkları bedduanın haddi hesabı yok
Birisi kocamış ama soluğu köpek gibi
Kimileri çoktan ölmüş ama gömen yok.
Rıhtım dergisi; dün olduğu gibi bugün de başkaldıran bir kurşun kalem olarak 66. sayısı ile sizlerle.
SİNEMA
Spring, Summer, Fall, Winter… and Spring – Canan Tümen
KİTAP
Mobius – Yağmur Damla Demir
KÖŞE
Kendinle Savaş, Kendinle Barış – Cemile Tarhan
Vergilendirilmiş İnekler – Serkan Üstündağ
KÜÇÜREK
Renkli Gülücük – Canan Tümen
ÖYKÜ
Son Veda – Canan Tümen
ŞİİR
Boşlukta Süzülüyorum – Y. Canberk Tan
Hoşça Kalanlara – Cemile Tarhan
İmparator – Y. Canberk Tan
O Gece – Canan Tümen
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67. Sayı teması: ‘Tokat’