Rıhtım: Sayı 66



<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>﻿

Kalan bir avuç suyu toksikle kaplanmış, ağaçları kurumuş, toprağı kuraklıktan çatlamış eski medeniyetin enkaz meydanına bir anıt gibi dikiliyor taht. Tüm dünya yıkılmış olsa da bir kese altın kucaklamak istiyor, sanki güç yüzüğünün peşinde Gollum gibi bir avuç avane. Çürümüş bir dünyada hüküm sürmeye çalışan bir istibdat, kendi yarattığı karanlığa mahkum kalıyor.

Ucube bir anıt gibi duruyor kimileri

Aldıkları bedduanın haddi hesabı yok

Birisi kocamış ama soluğu köpek gibi

Kimileri çoktan ölmüş ama gömen yok.

Rıhtım dergisi; dün olduğu gibi bugün de başkaldıran bir kurşun kalem olarak 66. sayısı ile sizlerle.

SİNEMA

Spring, Summer, Fall, Winter… and Spring – Canan Tümen

KİTAP

Mobius – Yağmur Damla Demir

KÖŞE

Kendinle Savaş, Kendinle Barış – Cemile Tarhan

Vergilendirilmiş İnekler – Serkan Üstündağ

KÜÇÜREK

Renkli Gülücük – Canan Tümen



ÖYKÜ

Son Veda – Canan Tümen

ŞİİR

Boşlukta Süzülüyorum – Y. Canberk Tan

Hoşça Kalanlara – Cemile Tarhan

İmparator – Y. Canberk Tan

O Gece – Canan Tümen

—

67. Sayı teması: ‘Tokat’