Rıhtım: Sayı 64

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İki dudak arasına ipleri bağlı kuklalar, aynı şeyleri söyler hep bir ağızdan. Ağız ne kokarsa onlar da öyle kokar, ağız ne yöne dönerse onlar da o yöne döner dururlar. Sağdan sola, soldan sağa, bir fırıldaktır ağız dediğimiz organ. Kimin ve nerenin ağzıyla konuşur bu milyonlar. Hangi ağızdır bu kendini bile duyamayan.

Çözülmeyen düğümlerle, bulunmayan çocuklarla, bitmeyen savaşlarla, henüz aklanmamış paralarla,

Rıhtım dergisi, 64. sayısı ile sizlerle.

DENEME

Dönüşen’ler – Deniz Demir Yiğit

KİTAP

Dünyalılar – Yağmur Demir

KÖŞE

Yok’tan Var’a, Var’dan Yok’a – Serkan Üstündağ



KÜÇÜREK

Yabancı – Canan Tümen

ÖYKÜ

Köyde Nü – Sevgi Ünal

Yer Ölüm Gök Hayat– Canan Tümen



ŞİİR

Arş-ı Sır – Ferhat Nehir

İlk Işıkta Karanlık – Yapaytım

Kum Saati – Y. Canberk Tan

Mayıs – Gizem Şimal Başar

Sürgün Ruhlar – Canan Tümen

Tomris Büyüdü – Cemile Tarhan

Yaşlandı Bu Dünya – Nusret Üskül

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65. Sayı teması: ‘Adalet’