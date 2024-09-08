Rıhtım: Sayı 64

İki dudak arasına ipleri bağlı kuklalar, aynı şeyleri söyler hep bir ağızdan. Ağız ne kokarsa onlar da öyle kokar, ağız ne yöne dönerse onlar da o yöne döner dururlar. Sağdan sola, soldan sağa, bir fırıldaktır ağız dediğimiz organ. Kimin ve nerenin ağzıyla konuşur bu milyonlar. Hangi ağızdır bu kendini bile duyamayan.
Çözülmeyen düğümlerle, bulunmayan çocuklarla, bitmeyen savaşlarla, henüz aklanmamış paralarla,
Rıhtım dergisi, 64. sayısı ile sizlerle.
DENEME
Dönüşen’ler – Deniz Demir Yiğit
KİTAP
Dünyalılar – Yağmur Demir
KÖŞE
Yok’tan Var’a, Var’dan Yok’a – Serkan Üstündağ
KÜÇÜREK
Yabancı – Canan Tümen
ÖYKÜ
Köyde Nü – Sevgi Ünal
Yer Ölüm Gök Hayat– Canan Tümen
ŞİİR
Arş-ı Sır – Ferhat Nehir
İlk Işıkta Karanlık – Yapaytım
Kum Saati – Y. Canberk Tan
Mayıs – Gizem Şimal Başar
Sürgün Ruhlar – Canan Tümen
Tomris Büyüdü – Cemile Tarhan
Yaşlandı Bu Dünya – Nusret Üskül
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65. Sayı teması: ‘Adalet’