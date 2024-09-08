Şimdi bir odada oturup beni bekliyorsun

eskisi gibi körpe heveslerin

her şey dün başlamış gibi

izliyoruz önümüzde ne varsa sessizce

bir bakmışsın yan yanayız en uzaktayken

bir bakmışsın susup izliyoruz öylece

iki satırın belini kırıyoruz

üçten geriye doğru sayıyorum

her şeyi yeniden

seni en baştan seviyorum

saçların parmak uçlarımda uyku şövalyesi

saçların kulaklarımda uyandıran beni

ceketini alıp geliyorsun

yine de üşüyorsun

mektup habercisi kâğıt sesleri

şimdi bir oda da sana açılmalı

eskisi gibi.

üçten geriye yanlış sayıyorum

her şeyi seninle seviyorum

bardaklar doluyor boşalıyor

bir başlangıca kavuşuyor sonbahar

yapraklar sararıyor sen yürüyorsun

hayaller kuruyorsun geleceğe dair

ve geçmişe ait

şimdi bir odada oturup beni bekliyorsun

eskisi gibi.

ceketini alıp geliyorsun

bir bakmışsın saçların parmak uçlarımda

bir bakmışsın birdenbire gece olmuş

ben yine düşüyorum seni bulduğum yere

biz yine sarmaş dolaş iki kum

buluyoruz birbirimizi koca kumsalda

ve ben şimdi kum saati oluyorum

seni hep baştan seviyorum.