Düşün ki gece yarısı
Karşında gökkuşağı.
Kocaman ve rengarenk.
Masal gibi kokuyor
İçindeki bütün renkler.
Sadece sana bakıyor.
İçindeki kocaman heyecan
Git gide büyüyor.
Gece karşında gökkuşağı,
Sadece seni dinliyor.
Aydınlık gelmesin,
Sabahlar olmasın,
Sadece sana baksın gökkuşağı,
Gece yarısı.
Ürküyorsun gündüzlerden,
Güneşin sahte yüzlerinden,
Korkuyorsun gündüzlerden
Şafakla doğan,
Öfkeyle bakan,
Kararmış bakışlardan,
Konuşmalardan.
Hiç gitmeyecekmiş gibi
Doğan güneş.
İstemiyor gibi
Geceleri doğan gökkuşağını görmeni.
Gece karşında gökkuşağı.
O da bekliyor seni.
Sadece sana bakıyor,
Sadece seni dinliyor.
Gece olsun, beklesin seni
Arkada bıraktığın,
Koşarak kaçtığın,
Gündüzlerin güneşi.
Adaletsiz.
Değil mi?
Uzunca gündüzler,
Yaprağın inişi gibi
Kısa süren geceler.
Ama olsun,
Kısacık geceler
Tek senin olsun.
Gece karşında gökkuşağı,
Sadece sana bakıyor.
Masal gibi kokuyor.
Geceleri senin oluyor
Karşındaki gökkuşağı.
Sadece bana bakıyor,
Karşımdaki gökkuşağı.
Yazan: Rövşen Gasımzade
Sayı: 47