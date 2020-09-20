Düşün ki gece yarısı

Karşında gökkuşağı.

Kocaman ve rengarenk.

Masal gibi kokuyor

İçindeki bütün renkler.

Sadece sana bakıyor.

İçindeki kocaman heyecan

Git gide büyüyor.

Gece karşında gökkuşağı,

Sadece seni dinliyor.

Aydınlık gelmesin,

Sabahlar olmasın,

Sadece sana baksın gökkuşağı,

Gece yarısı.

Ürküyorsun gündüzlerden,

Güneşin sahte yüzlerinden,

Korkuyorsun gündüzlerden

Şafakla doğan,

Öfkeyle bakan,

Kararmış bakışlardan,

Konuşmalardan.

Hiç gitmeyecekmiş gibi

Doğan güneş.

İstemiyor gibi

Geceleri doğan gökkuşağını görmeni.

Gece karşında gökkuşağı.

O da bekliyor seni.

Sadece sana bakıyor,

Sadece seni dinliyor.

Gece olsun, beklesin seni

Arkada bıraktığın,

Koşarak kaçtığın,

Gündüzlerin güneşi.

Adaletsiz.

Değil mi?

Uzunca gündüzler,

Yaprağın inişi gibi

Kısa süren geceler.

Ama olsun,

Kısacık geceler

Tek senin olsun.

Gece karşında gökkuşağı,

Sadece sana bakıyor.

Masal gibi kokuyor.

Geceleri senin oluyor

Karşındaki gökkuşağı.

Sadece bana bakıyor,

Karşımdaki gökkuşağı.

Yazan: Rövşen Gasımzade

Sayı: 47