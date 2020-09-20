Bu şehrin fakir semtlerinden birinde

Bir cinayet işleniyor

Bunu da sadece

O an uyanık

Yalnız bir kişi görüyor

Onu da tutup burada anlatıyor

Görgü tanığının ifadesi

Maktul

Yerde boylu boyunca yatıyor

Kara kaşları kara gözleri

Hareketsiz, boşluğa bakıyor

Kar beyaz tülbendiyle

Baş ucunda bir kadın ağlıyor

Öfkeli ve sinirli

Maktulün yakınları

Bir çift göz arıyor

Olaya eğilen

Sokak lambasını şahit yazacaklar

Lakin

Onun da aklı bir gelip bir gidiyor

Duvara dokunan parmak izleri

Yakın geçmişteki gölge izlerinin sıcaklığını duyuyor

Suçlunun kanından beslenen dört duvar

Bu olaya da şahitlik etmek istemiyor

Yerdeki maktulden kalan geriye

Art arda sıralı iplerde unutulan çamaşırları

Ne zaman bir rüzgâr değse

Duyulur maktulün ağıtları

Bir yalnız adam görgü tanığı

Uzun zamandır aklıyla küs

Aklıyla kavgalı

Bu anlam kargaşasında

Maktul kim? Çamaşır ne? Katil kim? anlaşılmadı

Bu olay da çoğu gibi

Kayıtlara Faili Meçhul bir cinayet diye yazıldı

Yazan: Ali Demir

Sayı: 47