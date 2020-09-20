Bu şehrin fakir semtlerinden birinde
Bir cinayet işleniyor
Bunu da sadece
O an uyanık
Yalnız bir kişi görüyor
Onu da tutup burada anlatıyor
Görgü tanığının ifadesi
Maktul
Yerde boylu boyunca yatıyor
Kara kaşları kara gözleri
Hareketsiz, boşluğa bakıyor
Kar beyaz tülbendiyle
Baş ucunda bir kadın ağlıyor
Öfkeli ve sinirli
Maktulün yakınları
Bir çift göz arıyor
Olaya eğilen
Sokak lambasını şahit yazacaklar
Lakin
Onun da aklı bir gelip bir gidiyor
Duvara dokunan parmak izleri
Yakın geçmişteki gölge izlerinin sıcaklığını duyuyor
Suçlunun kanından beslenen dört duvar
Bu olaya da şahitlik etmek istemiyor
Yerdeki maktulden kalan geriye
Art arda sıralı iplerde unutulan çamaşırları
Ne zaman bir rüzgâr değse
Duyulur maktulün ağıtları
Bir yalnız adam görgü tanığı
Uzun zamandır aklıyla küs
Aklıyla kavgalı
Bu anlam kargaşasında
Maktul kim? Çamaşır ne? Katil kim? anlaşılmadı
Bu olay da çoğu gibi
Kayıtlara Faili Meçhul bir cinayet diye yazıldı
Yazan: Ali Demir
Sayı: 47