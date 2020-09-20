Selam verir, ardından söver
Huzurum da metheder, yani över
Fırsat bulsa ilk o döver
Beni siz yaktınız,
Yıllar yılı dost bildiklerim
Ben ne yapayım düzen bu
Dost dedim, üzen bu
Sahtekarlıkta bir numara,
İkiyüzlülükte yüzen bu
Beni siz boğdunuz
Yıllar yılı dost bildiklerim
Yazıp çizdim, sonra silsem de
Boşuna gitmişim, sonra dönsem de
Dostumdur dedim, yine üzülsem de
Boşuna mı sevdalar?
Yıllar yılı dost bildiklerim…
Zannederdim ki yârdır
Kimse yoksa, dostum vardır
Bilmezdim sevda üç gün kadardır
Kimseden çekmedim, sizden çektiğim kadar
Yıllar yılı dost bildiklerim…
Ne arayan oldu ne soran
Yardım eden yoktu, çoktu yoran
Bulunmaz bunu hayra yoran
Beni siz yordunuz
Yıllar yılı dost bildiklerim
Dost sanmışım diyorum, ama diyor
Bu işin yok aması-maması
Dost ya bu, kolaydır harcaması
Beni siz harcadınız
Yıllar yılı dost bildiklerim…
Sanma dostum burda senin de adın var
Dost sandıklarım,
Yüzlerine kandıklarım var
Kendilerini bilir onlar
Yıllar yılı dost bildiklerim…
Şairler böyle işte, kırılır
Çabuk alınır,
Çabuk satılır
Beni siz sattınız
Yıllar yılı dost bildiklerim
Yazan: Cemil Kıratlı
Sayı: 47