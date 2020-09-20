Selam verir, ardından söver

Huzurum da metheder, yani över

Fırsat bulsa ilk o döver

Beni siz yaktınız,

Yıllar yılı dost bildiklerim

Ben ne yapayım düzen bu

Dost dedim, üzen bu

Sahtekarlıkta bir numara,

İkiyüzlülükte yüzen bu

Beni siz boğdunuz

Yıllar yılı dost bildiklerim

Yazıp çizdim, sonra silsem de

Boşuna gitmişim, sonra dönsem de

Dostumdur dedim, yine üzülsem de

Boşuna mı sevdalar?

Yıllar yılı dost bildiklerim…

Zannederdim ki yârdır

Kimse yoksa, dostum vardır

Bilmezdim sevda üç gün kadardır

Kimseden çekmedim, sizden çektiğim kadar

Yıllar yılı dost bildiklerim…

Ne arayan oldu ne soran

Yardım eden yoktu, çoktu yoran

Bulunmaz bunu hayra yoran

Beni siz yordunuz

Yıllar yılı dost bildiklerim

Dost sanmışım diyorum, ama diyor

Bu işin yok aması-maması

Dost ya bu, kolaydır harcaması

Beni siz harcadınız

Yıllar yılı dost bildiklerim…

Sanma dostum burda senin de adın var

Dost sandıklarım,

Yüzlerine kandıklarım var

Kendilerini bilir onlar

Yıllar yılı dost bildiklerim…

Şairler böyle işte, kırılır

Çabuk alınır,

Çabuk satılır

Beni siz sattınız

Yıllar yılı dost bildiklerim

Yazan: Cemil Kıratlı

Sayı: 47