Bir Zamanlar

Zarı patlamış Konstantinopolis’in
Beyatlı’nın yazdığı zamanki gençliğini kaybetmiş
Eskiden siyah-beyaz İstanbul fotoğrafları
Şimdi renksiz, zevksiz insanları
İstanbul’u gözlerim kapalı dinleyemiyorum artık Kanık
Yaprağı düşecek ağaç kalmadı
Sallansam da onun kötürüm havasından
O artık Gülhane’deki olmayan ceviz ağacı
Galata’nın Kız kulesine yazdığı mektuplar
Kaybolmuş denizindeki pislikten
Boğazda çekilen renkli resimler
Arkasında siyah beyaz kendini İstanbul’a teslim edenler
Nerede Dersaadet ?
Şimdi imkânsız Asitane
Veda edemeden
Görünmeyen sulara gömüldü Antik Konstantinopolis
Yazan: Eren Keskin
Sayı: 47