Bir Zamanlar

Zarı patlamış Konstantinopolis’in

Beyatlı’nın yazdığı zamanki gençliğini kaybetmiş

Eskiden siyah-beyaz İstanbul fotoğrafları

Şimdi renksiz, zevksiz insanları

İstanbul’u gözlerim kapalı dinleyemiyorum artık Kanık

Yaprağı düşecek ağaç kalmadı

Sallansam da onun kötürüm havasından

O artık Gülhane’deki olmayan ceviz ağacı

Galata’nın Kız kulesine yazdığı mektuplar

Kaybolmuş denizindeki pislikten

Boğazda çekilen renkli resimler

Arkasında siyah beyaz kendini İstanbul’a teslim edenler

Nerede Dersaadet ?

Şimdi imkânsız Asitane

Veda edemeden

Görünmeyen sulara gömüldü Antik Konstantinopolis

Yazan: Eren Keskin

Sayı: 47