Gözlerim kanarcasına bakıyorum

Parmaklarımın arasından kayıp giden zamana.

Ve ayaklarım, göğsüme vuran yeşile

Sonsuza değin kök salıyor.

Unutmak dedikleri kolay,

Hatırlamaksa,

Koca bir kavganın adı.

Kim anlatır hikâyesini bu şarkının?

Hangi meydan bizi duyar,

Hangi dağ yankılar geçmişi?

Hangi nehir bize doğru akar?

Hangi mektubun ucu yakılır?

Kimin burnunda tüteriz?

Korkma! Derim kendime.

Burada bir şeyler durur;

Masada yarım kalmış bir çay lekesi,

Kitap arasında unutulmuş bir otobüs bileti,

Birkaç cümle, araya sıkışmış şarkılar…

Hepsi, hepsi orada durur.

İçeri dolan rüzgâr

Sahipsiz tüm hatıraların elini tutar.

Kırık bir lambanın altında

Bana son kez adımla seslenir.

Camlar açık kalır hep,

Biz, şarkının ilk notasında kalırız.

Her şeyin üstünü örten, her siyahı yutan

Bir nefesle dağılıp, bir hevesle konan

Tozlu hangi cümleye döneriz?

Bir rüyadan kopmuş olmalı içimdeki dargınlık

Bir bilet daha bulsam, bilmem hangi şehirden geçer yolum.

Bir vakit, bir çiçeğin üzerindeydim

Bir vakit bir taşın gölgesinde.

Vakit ki, kanatlarında iz

Vakit ki, şiirin içinde his.

Camlar açık kalır hep

Biz biraz daha toz oluruz.

Kendi kendime konuşurum bazen

“Sokak lambasının köşesinde üşüyen bir gölge miyim?”

“Balkon demirine tutunmuş bir hayal?”

Sokak konuşur sonra,

Geceyle konuşan bir tanık gibi

Yavaşça söndürür şehri.

Camlar açık kalır hep,

Ve biz, bir daha hiç tamamlanamayız.

Sayı: 65