Eski Bir Şehir

nereye gitsem peşimde bu kent

ah şu gördüğüm her yeri şehrime benzetmelerim

bak “şehrim” diyorum, nasıl da benim oluvermiş böyle apansız

belki de usul usul sevmişim, alışkanlığım olmuş

taşı, toprağı, kalabalıkları

ve havası, suyu, yalnızlıkları…

dilim susuvermiş, ruhum konuşkan; durup dinliyorum her köşesini

işleyip içime, yüreğime doluyor

hele akşamları

yanan ışıklarını seviyorum gözlerimle

ve kıskanıyorum içten içe, bu şehir sadece benim olsun istiyorum

kimse bilmemeli diyorum, fark etmemeli böylesine bir güzelliği…

kokusu başka, duruşu başka

ve bana hissettirdikleri benzersiz

kuşları var ağaçlarının, uçurtmalarının elleri var

özlemi dolu uzaklarının

bulutları çok yakın, elimi uzatsam yakalanacaklar

arkasına saklamışlar çocukluğumu…

su kenarında dönen bisikletimin tekerleklerine takılı umutlarım

nereye götürsem başımı döndürecekler

eski bir şehrin en eski sokağını

mesken tuttu ayaklarım

beni nereye götürse

hep orada, o şehirde olacaklar…

Sayı: 65