Zaman kayar yerinden
Yer uzay boşluğu, gök cisim
Dürbünümden seyrederim
Geçmişin bilinmezliği iki mercek
Aynaya bakar gibi mimiksiz
Yine telaşlar koşuyor dört bir yandan
Bahar geldi ve geçiyor
Belki de geçti şimdiki zaman
Yine aynı yerdeyim,
Herhangi bir yerinde uzayın
Gök kayar yerinden
Cisimler boşluğa düşer
İki dudak arası uzay sözcükler
Kurtarmaz telaşları
Ölüm dört bir yanda
Belki de geçti bile
Cisimler vazgeçer
Aldanır yer çekimine
Gök devrilir
Dürbünümden seyrederim
Yine aynı yerdeyim
Herhangi bir geçmişinde bilinmezliğin
Mimik yapar gibi aynasız
Yine telaşlarından geçilmez bildiklerinin
İki dudak arası kara delik
Sözcükler boşluğa düşer
Boşluklar sessizliği içine çeker
Herhangi bir yerindeyim uzayın
Dürbünümden seyrederim
Yer uzay boşluğu, gök cisim
Zaman kayar yerinden
Sessizlik bir atmosfer
Sayı: 65