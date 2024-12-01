Zaman kayar yerinden

Yer uzay boşluğu, gök cisim

Dürbünümden seyrederim

Geçmişin bilinmezliği iki mercek

Aynaya bakar gibi mimiksiz

Yine telaşlar koşuyor dört bir yandan

Bahar geldi ve geçiyor

Belki de geçti şimdiki zaman

Yine aynı yerdeyim,

Herhangi bir yerinde uzayın

Gök kayar yerinden

Cisimler boşluğa düşer

İki dudak arası uzay sözcükler

Kurtarmaz telaşları

Ölüm dört bir yanda

Belki de geçti bile

Cisimler vazgeçer

Aldanır yer çekimine

Gök devrilir

Dürbünümden seyrederim

Yine aynı yerdeyim

Herhangi bir geçmişinde bilinmezliğin

Mimik yapar gibi aynasız

Yine telaşlarından geçilmez bildiklerinin

İki dudak arası kara delik

Sözcükler boşluğa düşer

Boşluklar sessizliği içine çeker

Herhangi bir yerindeyim uzayın

Dürbünümden seyrederim

Yer uzay boşluğu, gök cisim

Zaman kayar yerinden

Sessizlik bir atmosfer

Sayı: 65