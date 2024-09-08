Yaza geçmeden hemen önceydi

Yazıya geçmeye beş vardı.

“Maia”ydı adı.

Maia, yedi kardeşin en büyüğü, yerin yüzü, yağmur perisi..

Zeus mu sakladı seni?

Sen mi kendine saklandın?

Zamanın birinde, hırsız karganın gagasıyla taşındı göğe.

Zamanın ilinde konacak bir yeri yoktu

Kanat açtı içine.

Gözleri, belki ihtimalin izinde

Rüzgârı eksik bir denizde, yelkende.

Belki karanlıkta yanan kör ışık

Ve gerçeğin ağırlığı omuzlarında.

Şehir şiirin ışıklarıyla yıkandı.

Seyrek zaman, masadan taş çaldı

Eh, İnceldiği yerden kopar bir papatya.

Seviyor, sevmiyor

Geliyor, gelmiyor

Biliyor, bilmiyor…

Her şey öylesine dar

Her şey öylesine kapanmış.

Sokaklar, köprüler, yollar

Taşımadı Maia’yı bir ‘belki’nin arifliğine.

Yasak bir masal bu, tüm şüphelerin arasında

Yere düşen bir kırmızı; zamanın rengini taşıyan.

Karanlık gece, yıldızlar uykusunda

Yaklaşmış ve gölgesine dokunmuş gibi seni fısıldadı:

Maia…

Kimse seni bulamazdı

Saklı bir ormanın derinliklerinde

Ya da göğün en uzak bulutlarında.

Yüzlerce geceyi geride bıraktık

Şehirler söndü, kepenkler inik

Bir ‘belki’nin gizeminde yaşandı her şey

Ve her şey Maia’nın adıyla anıldı.

Maia;

Yalnızlıkta çalınan bir Mayıs ezgisi.

Âsude bir düş, zamanın eteklerinde dolandı.

Kadeh kırıldı, aktı zaman

Gece sabaha yaklaştı.

Bir çığlık uzandı kaybolan yıldızlara,

İki nota, ayrı parçalarda yankılandı

Gözleri uzak bir şehirde kaybolmuş,

Sesi, dalgaların üzerinde sonsuz bir ezgi.

Maia’ydı adı.

Yalnızlıkta çalınan bir Mayıs ezgisi.

Sayı: 64