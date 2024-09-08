Şiir

Tomris Büyüdü

Cemile Tarhan

1988 yılında başlayan hikayenin oyuncusu, figüranı, yönetmeni, senaristi ve ışıkçısı.

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