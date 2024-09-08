Tomris Büyüdü

Gün kızıla dönerek bir nevi muradına ermekteydi,

Gün dinlenecekti

Ben de bazen dinlenmeyi isterdim bir kızıl tenhada

Bazen isterdim sessizce çekilebilmeyi ana yurduma

Sahi neresiydi yurdum benim?

Bir ip ucunda yürür gibi bağlı olduğun yer midir yurt

Yoksa çıplak ayaklarınla yürüdüğün bir kır bahçesi midir?

Gün, doğduğunda mı döner yurduna mesela

Yoksa doğum bir ayrılık mıdır ona?

Dün sabah bir yıldız görmüştüm gökte

Ama yıldızlar gündüz gözüyle görülmez demişlerdi

Küçükken, bulutlarda evler olduğunu düşünürdüm

Hatta,

Allah, ellerini yıkadığında yağmur yağardı

Allah, ışıkları açtığında şimşek çakardı

Bunları kimse dememişti,

Küçüktüm ve kendim hayal etmiştim.

Hayatlar sıralı şekilde geçerdi bizim evin penceresi önünden

Ve ben, her hayata bir hikâye yüklerdim.

Hikâyeler sarardı uykumda beni

Seslerle yaşar, onlarla nefes alırdım.

Hep daha çok hikâyem olsun, anlatayım isterdim.

Gün doğumlarında yıldız olmayacağını öğrettiler

Gün daima kızıl batardı (ben batar demem gider derim genelde)

Güneş olmadığında yıldızlar çıkardı (güneş de yıldızdı bunu demediler)

Bir sabah yine dünkü gibi yıldız gördüğümde inanmamışlardı

Çocuklara inanılmaz tüm toplumlarda

Ama ben görmüştüm.

Şimdi akşamdı, güneş gitmişti.

Bir yerde oturup bunları anlatmam gerekti.

Bir çocuk pateni ile annesine tutunarak kayarken

Bu, birilerinin de gün dinlenirken yorulması demekti.

Sayı: 64