Kılı kırk yarmak lazım resim tablolarında

Ölülerin arkasında durmak lazım

Heves uğruna atılan misketleri

Çocukken toplamak lazım şimdi değil

Yaşamak lazım hunharca bir istekle

Gökyüzünü sevmek yürekten yollar için lazım

Koşmak lazım yollardan rüzgara karşı

Ama sevmek de lazım rüzgarı

Öksüz, yetim, çoluk çocuk

Bir gün oturup bir dilenciyle konuşmak lazım

Avuç içlerine bakmadınız bir gün onların

Halbuki para istemezdi çocuklar

Mendile sardılar tüm duyguları

Tek suçları çok ucuza sattılar

Yıldızlar takip ediyor bizi

Birini tutup kilitlemek lazım

Bir oda bir sandık bir mektup elinde ne varsa

Gece durup düşünmek lazım

Aşık olmak lazım avuçların aldığınca karşındakini

Avuçlarını istemsizce sıkman lazım

Senin olmayan şeyler de oluyor hayatta

Aşkın seni değil senin aşkı tutman lazım

Uçurtmanın ucunda

Anlatan lazım yorganlara sarılmadan önce

Gece yarıları hikayelerinden hep korkulmaz ya

Dinlemek lazım cırcır böceklerini

Yalnız hissettirmedikleri için

Bir ara öpmek lazım geceleri

Lazım da lazım yani yaşamak için

Yoksa da ölmek lazım.