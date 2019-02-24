Kılı kırk yarmak lazım resim tablolarında
Ölülerin arkasında durmak lazım
Heves uğruna atılan misketleri
Çocukken toplamak lazım şimdi değil
Yaşamak lazım hunharca bir istekle
Gökyüzünü sevmek yürekten yollar için lazım
Koşmak lazım yollardan rüzgara karşı
Ama sevmek de lazım rüzgarı
Öksüz, yetim, çoluk çocuk
Bir gün oturup bir dilenciyle konuşmak lazım
Avuç içlerine bakmadınız bir gün onların
Halbuki para istemezdi çocuklar
Mendile sardılar tüm duyguları
Tek suçları çok ucuza sattılar
Yıldızlar takip ediyor bizi
Birini tutup kilitlemek lazım
Bir oda bir sandık bir mektup elinde ne varsa
Gece durup düşünmek lazım
Aşık olmak lazım avuçların aldığınca karşındakini
Avuçlarını istemsizce sıkman lazım
Senin olmayan şeyler de oluyor hayatta
Aşkın seni değil senin aşkı tutman lazım
Uçurtmanın ucunda
Anlatan lazım yorganlara sarılmadan önce
Gece yarıları hikayelerinden hep korkulmaz ya
Dinlemek lazım cırcır böceklerini
Yalnız hissettirmedikleri için
Bir ara öpmek lazım geceleri
Lazım da lazım yani yaşamak için
Yoksa da ölmek lazım.