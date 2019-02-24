Lütfen duyun sesimi.

Ağlanacak kıyısı olmayan şehirde sürünüyorum

Gözlerim açık kalmış uyurken.

Ehlileştirilmemiş dertlerden kaçarken

Çöktü yollar, kaldık göğün altında.

Bekleyişin acısını anar iken

İnzivaya çekildiği bozkırın ortasında,

“Taşınacak yük değil bu” dedi Eftelya.

Efsunlu taşlarımı sektirdiğim toprakta

Werther’in ütopyasından bahsettim,

Ve post-modern saçmalıklar içinde

Kaybolan bir opiadan.

Hangi sahneyi silmemiz gerekecek

Kan ile yapılmış pusuladan.

Geceden kalma bir sevi sarhoşluğuyla

Koptu fırtına, kalakaldık göğün altında.

Sağ omuzumda saplı bir vefa.

Ezildiğim bu dağ kimin?

Hangi elimi kessem diner yağmur?

Nereye gitsem kesilir sesler?

Kirpi ikileminden muzdarip

Çıktı nefes, öldük göğün altında.