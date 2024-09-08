Sırrın ve imkansızlığın kol gezdiği yamaçta

Düştü toprağa kırdı kabuğu kaldırdı başını

Büyüdü ve yükseldi vuruldu dağın koynunda

Olmayan gözleriyle göğü delen o beyaz doruğa

Ona uzak, ona soluk

delirebilse delirecek karşısında.

Keskin kayalar yırtsa kabuğunu yakamaz

Bin türlü özlem doldurur kalbini.

Koşan fırtınalardan düşen yıldırımlardan

Kalan yaralar kapatmaz

Bekler durur yasaklanmış ulu yüksekliği.

Olmayan ağzından bir ah çıksa

Yıkıp kavurur belki her yeri

Kopamaz zindan gibi evinden toprağından

Bekler durur sonunun gelişini

Zirve aydınlıkla dolu bir tapınak

Her gece ve her gece eder davetini

Ağaç köklerinden bağlı ve tutsak

Yıldızlara bile anlatamaz derdini.

Sessiz bir keder umutsuz bir dilek

Yapraklarının hışırtısında kaybolup giderdi.

Kaldı rüyalar gerçeğin gölgesinde

Ne rüzgâr anlar ne kuşlar

Ne dağ bilir şimdi ne zirve

Ne de gölgesinde huzur bulanlar.

Saklı kalır bir sır, olmayan kalbinde

Bir ateş yaksa kökleriyle birlikte

O vakit anlatabilir derdini, çatırdarken

O vakit acır hâline rüzgâr, duyar sesini.

Var gücüyle savuruverir zirveye

Kalan küllerini.

Sayı: 64